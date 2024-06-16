Acı haberi Bakan Yumaklı verdi! Yangına müdahale ettikten sonra kaza geçiren Serkan Topkaya hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangına müdahale ettikten sonra görev yerine dönerken arazöz ile kaza geçiren orman personeli Serkan Topkaya hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından paylaşım yaptı.

Acı kaza İzmir'de yaşandı. Bayındır ilçesi Pınar mevkiinde çalılık alanda çıkan dünkü yangına müdahale ettikten sonra arazöz ile görev yerine dönüşte kaza geçiren, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde görevli personel Serkan Topkaya şehit oldu.

BAKAN YUMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yumaklı mesajında "İzmir Bayındır'daki yangına müdahale ettikten sonra görev yerine dönerken geçirdiği kaza sonucunda mensubumuz Serkan Topkaya maalesef hayatını kaybetmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." dedi.

Topkaya'nın vefat haberini İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada; “İzmir Bayındır İlçesi Yakacık Mahallesinde 15.06.2024 tarihinde çıkan kırsal yangına müdahale ettikten sonra görev yerine dönüşü sırasında değerli mesai arkadaşımız Serkan TOPKAYA kaza yapmış ve şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.