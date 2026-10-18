Sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi! İki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de sel sularına kapılarak sürüklenen ve aranan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede kaybolan diğer vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan İstanbul'da 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Bölgede kaybolan diğer 2 kişinin arandığını belirten İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz sahada, denizde de arama çalışmaları devam ediyor. Şile'de derelerin taşması sonucu su baskınları yaşandı" dedi.

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Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına; İstanbul, Sakarya ve Bursa'da hayatı felç etti.

İstanbul'daki selde kaybolan bir kişinin daha cesedi bulunmasıyla kentteki afette hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Diğer taraftan Kocaeli Gebze'de araç içinde sele kapılarak sürüklenen ve kayıp olarak aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Megakentte 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan kişileri aramaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Deniz polisi ve polis helikopterinin çalışması sonucunda Haliç'te erkek cesedi bulundu.

İstanbul'da bulunan cesedin Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'a ait olduğu belirlendi.

Böylece sel sonucunda İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Bölgedeki diğer 2 kayıp kişiyi bulmak için çalışmalar ise devam ediyor.

Acı haberler peş peşe geldi! Sel felaketinde can kaybı 6 oldu

KOCAELİ'DE SELE KAPILAN 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dereye düşüp sele kapılan cipte kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaklaşık 13 saat süren arama çalışmalarında bulunan kişinin kimliği henüz belirlenemezken, kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Acı haberler peş peşe geldi! Sel felaketinde can kaybı 6 oldu

AYAZAĞA'DA YIKIM VE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Mahallesi’nde dere taştı. Sel nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Selin ardından kaybolan Ahmet Derin ve Haşim Ciritoğulları'nı bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Bölgede açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Gebze'de olan kaza neticesinde oradaki vatandaşlarımız Pendik’e sürüklendiler aranan kişilerden birisi bulundu. Diğerinin arama çalışmaları devam ediyor. Ayazağa’da da çalışmalar daha toparlandı. Bildiğiniz gibi orada da kayıp olan üç hemşerimiz vardı. Birine ulaştık. İki kişi henüz bulunamadı" dedi.

Acı haberler peş peşe geldi! Sel felaketinde can kaybı 6 oldu

Vali Gül konuşmasında şu sözlere yer verdi:

Ayazağa özelinde de İSKİ'nin dereleri ıslah etmesiyle ilgili dün ve bugün yıkımlar başladı. Önemli bir kısımda da sonuçlandı. İlave yıkım yapacağımız yerler var. Onları tespit ettik. Yarın da bir iki yerde daha yıkımlarımızı devam ettireceğiz.

Burada bir irade var: İrade şu. Hemşerilerimizin tekrardan o hadiselerle karşılaşmamaları... Bununla ilgili de ilçe belediyemiz burada, kaymakamlığımız burada, Büyükşehir Genel Sekreteri, İSKİ yetkilileri, herkes burada. AFAD koordinesinde, olabildiğince az zararla, olabildiğince tekrarlanmaması için kimin üzerine ne düşüyorsa yapmak istiyoruz.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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