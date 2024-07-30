Acun Ilıcalı şikayet etti Aziz Yıldırım şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Aziz Yıldırım'ın bir konuşmasında televizyoncu Acun Ilıcalı'ya yönelik söylediği sözler mahkemelik oldu. Ilıcalı'nın şikayeti üzerine Yıldırım şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 'Adnan Hocacı' çıkışı: İspat etsin beni bir daha göremeyeceksiniz

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 'Adnan Hocacı' çıkışı: İspat etsin beni bir daha göremeyeceksiniz

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile televizyoncu Acun Ilıcalı arasında ipler gerildi. Aziz Yıldırım geçtiğimiz Haziran ayında llıcalı'ya yönelik "Acun Ilıcalı Dominik’te ‘FETÖ’cülere pasaport veriyormuş.’ Çağırdım. ‘Yapma. senin için kötü olacak’ dedim. ‘Ya ben yapmıyorum etmiyorum falan… Ama var bir şeyler, onun için fazla konuşmasın.

Adnan hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20’si ‘Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı’ diyor" ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Yıldırım'ın ithamlarına cevap veren Ilıcalı ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını çok istiyor olabilir. Seçimden büyük bir hezimetle ayrıldı. Fenerbahçe başkanı olmak için karalamaya çalışmak bana üzücü geliyor.

Fenerbahçe’nin en büyük problemi bu Fenerbahçe içinde tam bir birlik olmaması. Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı art niyet. Kötü bir düşünce. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm. Gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. Ayrılalı 34 sene olmuş. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik.

Daha komiği de şu; ben Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe’yi kendi programımda ağırladım. Benim amacım kulübe yardım etmekti. Var Mısın Yok Musun programına bütün takımı getirdi. Fenercell’e destek olmak için. Başka kanaldayım, kendi kanalım değil. Kanalı Fenercell takımı için kullandım.

SAVCILIKTA İFADE VERDİ

Yıldırım ve Ilıcalı arasındaki gerilim savcılıkta devam etti. Aziz Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Burada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.