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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 'Adnan Hocacı' çıkışı: İspat etsin beni bir daha göremeyeceksiniz

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Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçim öncesi yönetim ekibine aldığı Acun Ilıcalı ile eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki gerginlik büyüyor. Aziz Yıldırım'ın 'Adnan Hocacı' dediği Acun Ilıcalı, "İspat etsin bir daha beni görmeyeceksiniz" diyerek meydan okudu.

Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım arasındaki tartışma, 9 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe başkanlığı seçimi öncesinde alevlendi. Aziz Yıldırım'ın, 'Adnan Hocacı' dediği Acun Ilıcalı sert bir dille cevap verdi.

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 'Adnan Hocacı' çıkışı: İspat etsin beni bir daha göremeyeceksiniz - 1. Resim

ACUN ILICALI'DAN AZİZ YILDIRIM'A İSPAT ET" ÇIKIŞI

Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet eden Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım." dedi.

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 'Adnan Hocacı' çıkışı: İspat etsin beni bir daha göremeyeceksiniz - 2. Resim

ACUN ILICALI: DÜŞMANIM İÇERİDEYMİŞ

Fenerbahçe için her şeyi göze aldığını söyleyen Ilıcalı, "Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile, 'Ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi?' diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil, içerideymiş" sözlerini sarf etti.

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 'Adnan Hocacı' çıkışı: İspat etsin beni bir daha göremeyeceksiniz - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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