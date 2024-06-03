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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un listesi hakkında büyük iddia! 'FETÖ'cü, Adnan Oktar'cı var'

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Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un listesinde FETÖ'cü ve Adnan Oktar'cı isimler olduğunu iddia etti. Yıldırım, "Karşı listeye baktığın zaman FETÖ'ye yakın insanlar, Adnan Oktar'a yakın insanlar. Hepsi o listenin içinde, inceleyin lütfen" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi, adaylar birbirleri hakkında sert demeçler vermeye devam ediyor. Son olarak Aziz Yıldırım,  Fenerbahçe'nin mevcut başkanı ve başkan adayı Ali Koç'un listesinde FETÖ'cü ve Adnan Oktar'cı isimler olduğunu iddia etti.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİNDE FETÖ'YE ADNAN OKTAR'A YAKIN İNSANLAR VAR

Yıldırım, "Kimsenin adamı değilim. 20 sene başkanlık yaptım, bana hiçbir siyasetçi, ne sağdan ne soldan yönetimine bunu al demedi. Ama karşı listeye baktığın zaman FETÖ'ye yakın insanlar, Adnan Oktar'a yakın insanlar. Hepsi o listenin içinde, inceleyin lütfen." dedi.

ACUN FAZLA KONUŞMASIN

Acun Ilıcalı hakkında da iddialarda bulunan Aziz Yıldırım, "Acun Ilıcalı FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! İki Dominic varmış birinde FETÖ'cülere  pasaport veriyormuş. Çağırdım, eşiyle geldi. Yapma dedim. Fazla konuşmasın, Adnan hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Düzenleyen:  - Spor
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