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Aziz Yıldırım'ın "Adnan Oktar" iddiasına Acun Ilıcalı'dan cevap: Senin karalamanla bir şey olmaz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aziz Yıldırım&#039;ın &quot;Adnan Oktar&quot; iddiasına Acun Ilıcalı&#039;dan cevap: Senin karalamanla bir şey olmaz

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım'ın "Acun fazla konuşmasın, Adnan Hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle." dediği Acun Ilıcalı'dan sert bir cevap geldi. Ilıcalı, "Çok üzücü... 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa, bu art niyet." deyip Yıldırım'la beraber fotoğraflarını gösterdi.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeniden başkanlığa aday olmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı'ya yüklenen Yıldırım, önemli ithamlarda bulundu.

YILDIRIM'DAN ILICALI'YA "ADNAN OKTAR" SUÇLAMASI

Yıldırım, "Kimsenin adamı değilim. Ama karşı listeye baktığın zaman FETÖ'ye yakın insanlar, Adnan Oktar'a yakın insanlar. Hepsi o listenin içinde, inceleyin lütfen. Acun Ilıcalı FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! İki Dominik varmış. Birinde FETÖ'cülere pasaport veriyormuş. 'Yapma' dedim. Fazla konuşmasın, Adnan Hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan Hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor." ifadelerini kullandı.

ILICALI'DAN CEVAP: AZİZ YILDIRIM ART NİYETLİ

Dün akşam Tv100 ekranlarına çıkan Acun Ilıcalı ise Yıldırım'ın kendisi hakkındaki iddialarına sert cevap verdi. Yıldırım'la birlikte yol aldığı günlere ilişkin fotoğrafları gösteren Ilıcalı şunları söyledi: "Çok üzücü... Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye başkanlığı çok istiyor olabilir. Seçimde hezimetle ayrıldı, içinde bir şey yaşıyorlar olabilir. Ancak başkan olabilmek için bir Fenerbahçeliyi karalamak bana üzücü geliyor. Suçlama çok çirkin olduğu için cevap vermek durumundayım. 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa, bu art niyet.

Aziz Yıldırım'ın

"SENİN KARALAMANLA BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Bir sohbet için gittim 'Fakirlere yardım et, insanlara destek ol' gibi Müslümanlığın güzel yanlarıydı. 18 yaşındaydım. Benim amacım Fenerbahçe'ye yardım etmek. Beni neden karalıyorsun? Senin karalamanla bana bir şey olmaz."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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