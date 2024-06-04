Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil, kanser nedeniyle hayatını kaybetti
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Televizyon ekranlarında sevilen dizilerden biri olan Aşk-ı Memnu'nun Şayeste karakterini oynayan Fatma Karanfil, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sevenleri öldü mü, neden sorularını araştırmaya başladı.
Kanser tedavisi gören Fatma Karanfil’in tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği haberlerinin ardından neden öldüğü araştırıldı. Sevenlerini üzen acı haberden sonra Fatma Karanfil’in yer aldığı dizi ve filmler de araştırıldı.
Kansere yakalandığı öğrenilen oyuncu bir süre önce entübe edilmişti. Bugün ise hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından sosyal medyada sevenleri baş sağlığı mesajlarını paylaştı.
FATMA KARANFİL ÖLDÜ MÜ, NEDEN?
Öncelerinde göğüs kanserine yakalan oyuncunun tekrardan kanser tedavisi gördüğü bilgisi paylaşılmıştı. Çoklu metastasın başladığı öğrenilirken 4. evre olan isim, Florya’daki hastanede yoğun bakımda entübe edilmişti. Uyanmasının zor olduğu belirtilmişti. Kanser tedavisi gören başarılı oyuncu bugün vefat etti.
3 Şubat 1952 yılında dünyaya gelen isim, LCC'de eğitim aldı ve 1968 senesinde Ses dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülüğün ardından sinema hayatına başladı. 1975 senesinde Ali Kocatepe ile evlenen ve sonradan boşanan Karanfil, Londra'ya tekstil eğitimi almaya gitti.
1984 senesinde ikinci defa evlenen oyuncu, göğüs kanserine yakalanıp atlattıktan sonra, 2001 yılında ekranlarda yer almaya başladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi