Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil, kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2024 08:13 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 09:03 - Güncelleme:

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Televizyon ekranlarında sevilen dizilerden biri olan Aşk-ı Memnu'nun Şayeste karakterini oynayan Fatma Karanfil, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sevenleri öldü mü, neden sorularını araştırmaya başladı.