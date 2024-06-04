Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti

Rol aldığı Keloğlan Aramızda filmiyle hafızalara kazınan ve bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste karakterini üstlenen Fatma Karanfil, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 25 Mayıs'ta entübe edilen sanatçı hayatını kaybetti.

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam’ın usta ismi, geçtiğimiz hafta entübe edilmişti. Kanser tedavisi gören oyuncunun 4. evrede olduğu öğrenilmişti. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Karanfil, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hastalığına yenik düştü.

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU

Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi.

Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır.

Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur."

FATMA KARANFİL KİMDİR?

3 Şubat 1952’de Eskişehir’de dünyaya geldi. Language and Culture Center’da eğitim alan sanatçı 1968’de Ses dergisi yarışmasında üçüncülük elde etti ve sinema hayatına giriş yaptı.

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. 1984’te ikinci kez dünya evine girdi. Bugüne kadar birçok film, dizi ve tiyatroda rol alan sanatçı, 1968 Ses Dergisi’nde Üçüncülük Ödülü, 1968’de İzmir Gazeteciler Cemiyetinde Yılın Sanatçısı Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca 1972’de 9. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.