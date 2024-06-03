Sagopa Kajmer’in annesi hayatını kaybetti, ilk baş sağlığı mesajı Ceza’dan geldi

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 16:40 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 16:45 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler Erkan Yolaç’ın vefatından 17 gün sonra eşi Asuman Tuğberk hayatını kaybetti

Gerçek adı Yunus Özyavuz olarak rapçi Sagopa Kajmer’in annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. 71 yaşındaki kadının kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Meslektaşı Ceza bir dönem arasının açık olduğu rapçi için baş sağlığı mesajı paylaştı.