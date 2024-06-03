Sagopa Kajmer’in annesi hayatını kaybetti, ilk baş sağlığı mesajı Ceza’dan geldi
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gerçek adı Yunus Özyavuz olarak rapçi Sagopa Kajmer’in annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. 71 yaşındaki kadının kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Meslektaşı Ceza bir dönem arasının açık olduğu rapçi için baş sağlığı mesajı paylaştı.
Sevilen rapçi Sagopa Kajmer, anne acısıyla yıkıldı. Ünlü şarkıcının bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören annesi vefat etti.
AKCİĞER KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ
Sagopa Kajmer ismiyle bilinen rapçi Yunus Özyavuz’un annesi Serpil Özyavuz’un tedavisi birkaç gündür yoğun bakımda devam ediyordu. Anne Özyavuz’dan üzen haber geldi. Şarkıcının 71 yaşındaki annesi akciğer kanserine yenik düştü.
CENAZESİ SAMSUN’DA
Serpil Özyavuz’un Samsun'da ikindi namazına müteakiben Rasathane Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Sagopa Kajmer'in acı haberi alan sevenleri sosyal medyada peş peşe baş sağlığı mesajları paylaştı.
CEZA’DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
Üzen haberin ardından Ceza'dan da bir başsağlığı mesajı geldi.
Ünlü rapçi Instagram'dan yaptığı paylaşımda, “Başın sağ olsun, çok ağır bir acı… Sana ve ailene sabır diliyorum… Rahmetle Serpil Özyavuz” ifadelerini kullandı. Türkçe rapin iki dev isminin bir dönem arası açıktı. Geçen yıllarda Ceza’nın babası hayatını kaybetmişti, benzer bir paylaşım Sagopa Kajmer’den gelmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi