Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a sert sözler! 'Ne yalan söylersem söyleyeyim modunda'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, sarı lacivertlilerin gündemini değerlendirdi. Jose Mourinho'nun geliş süreci hakkında bilgi veren Ilıcalı, "Aziz Yıldırım, ne yalan söylersem söyleyeyim modunda. Jose Mourinho olayı komple yalan. Aziz Yıldırım, 3 gün ulaşamadı Jose Mourinho'ya." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, sarı lacivertli kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.

TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE KONUŞMAKTAN MAÇI SEYREDEMEDİK

"Jose Mourinho maç önü röportajında 'Fenerbahçe ile anlaşmadım ama yüksek ihtimal gidiyorum diyor.' Maç oynanırken, Türkiye'de anlaşmalar yapıldı diye haberler yapılıyor. Spiker, 'maç önünde tam olarak anlaşamadım demiştin, ne oldu?' diye soruyor. Yukarıdaki tribünleri gösterip, biraz önce anlaştık diyor. insanlar bunu espri sanıyor. Espri değil. Biz Fenerbahçe konuşmaktan maçı seyredemedik. İyi maç mıydı?"

AZİZ YILDIRIM NE YALAN SÖYLERSEM SÖYLEYEYİM MODUNDA

"Aziz Yıldırım, ne yalan söylersem söyleyeyim modunda. Jose Mourinho olayı komple yalan. Aziz Yıldırım, 3 gün ulaşamadı Jose Mourinho'ya. Hoca bizimle anlaştıktan sonra telefonunu değiştirdi. Anlaşma falan yok, Londra'da görüşmüşler."

HEDEFİ AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAK

"Deplasmanda 10 kişi kalma olayı onu çok etkilemiş. O maçı bayağı konuştuk. 'Bu futbolcuların çıkabileceği kapasite beni çok etkiledi' dedi. Ama tabii ki oyuncu istiyor. Niye? Çünkü Mourinho'nun hedefi Avrupa'da başarılı olmak."

İSİMLERİ GÖRÜNCE HEYECANLANIYORSUN

"Tabii ki çok önemli isimlerle temasa başladık 3-4 gün önce. Mourinho da onayı verdi bu görüştüğümüz isimlerle ilgili. Şimdi orada ciddi bir mesai başladı. Güzel isimler var. İsimleri görünce heyecanlanıyorsun."

Acun Ilıcalı, "O isimler arasında Benzema var mı?" sorusunu ise "Benzema yok." diyerek cevabını verdi.

JOSE MOURİNHO İLE TOPLANTI YAPACAĞIZ

"Buradan çıktıktan sonra başkanımız, Jose Mourinho ile bir toplantı yapacağız. Son konuşacağımız bir bölüm var. Tahmin ediyorum iki saatlik bir toplantımız daha var. Hoca yarın Londra'ya gidecek. Onu ben götüreceğim. Oradan Hull'a geçeceğim, orada bir basın toplantım var."

ÜST DÜZEY FENERBAHÇELİLERİ MOTİVE EDECEĞİM

"Üst düzey Fenerbahçelileri motive edeceğim, onları heyecanlandıracağım. Proje anlatacağım onlara. Kafamda 3 tane proje var, yılda 40-50 milyon Euro yapar. Başkanımıza anlattım heyecanlandı. Bir tanesi medya ile alakalı ve o projeden her sene 15-20 milyon Euro gelecek."