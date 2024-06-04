Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yeni çağrı! 'Özür dilemesi lazım'

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki tansiyon yükseliyor. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un bütün kongre üyelerine hakaret ettiğini söyleyerek, Ali Koç'u özür dilemeye çağırdı. Ayrıca Yıldırım, Mourinho, İsmail Kartal ve seçim projeleri hakkında da açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un birbirleri hakkındaki iddiaları devam ediyor. Bugün de Aziz Yıldırım, Ali Koç'u hedef alarak, "Bütün kongre üyelerine hakaret ediyor. Böyle şey olur mu? Bütün camiadan özür dilemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Sports Digitale'e konuşan Aziz Yıldırım, Ali Koç'a tepki gösterirken, bir çağrıda da bulundu. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından ön plana çıkanlar şu şekilde:

'ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VEREMEYEN BAŞKAN OLMAZ'

Hafta sonu birbirimizi kırmadan, incitmeden bir kongre olmasını diliyorum. Ben 4 sene başarısız oldum diye gönderildiysem, 6 senelik başarısızlık karşısında da kongre üyelerimizin doğru kararı alacağına inanıyorum. Ben 'Şampiyon yapacağım' diyorum. Onlar diyemiyor bunu. Şampiyonluk sözü veremeyen bir insan, başkan olamaz. 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' diyorsan bunun bahanesi olmaz.

'MONTELLA İLE GÖRÜŞTÜLER'

Ben geldim Mourinho ile görüştüler. Mersin'de Bursa'da söyledikleri İsmail Kartal'ın ekibini Volkan gibi bizi çocuklarla güçlendirmek istedikleriydi. A Milli Takım antrenörü ile de görüştüler, 'Maçlar bitsin sonra görüşelim' cevabını aldılar.

300 MİLYON DOLAR NEREDE?

Bankalar Birliği ile 330 milyon dolarlık anlaşma yaptılar. Hani benim borcum 600'dü? Geri kalan 300 milyon dolar nerede? Niye yalan söylüyorsunuz? Fenerbahçe, şu an benim bıraktığım borç durumundan daha da kötü durumda. Ali Koç, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyor. Bu kitapta var, 1.5 milyar TL alacağı gözüküyor. Gelsin, açıklasın her şeyi.

'İSMAİL KARTAL'I BEN ANTRENÖR YAPTIM'

Ben liderim, başkan değilim. Yapım gereği olamam da. 6 senedir ne yaptılar? Ben 'Galatasaray'ı yeneceğiz' demesem yener miydik? İsmail Kartal beni Allah'a havale edeceğine kendi yöneticilerini etsin. Benden önce görüştüklerini söylüyorlar Mourinho'yla. İsmail Kartal'ı da ben antrenör yaptım.

'MOURİNHO İSTERSE ÇALIŞIRIZ

Mourinho'ya teşekkür ederim 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' dediği için. Ali Bey devamlı tercüme ettiği için yanlış yönlendirme yapabiliyor Branco ile birlikte. Branco ile eğer Mourinho isterse çalışırız.

'SENİNLE DAHA UCUZA ANLAŞIR MI?'

Biz Mourinho'nun menajeri ile 15 milyon Euro'ya anlaştık, menajerlik ücreti hariç. Bir de bahane uyduruyorlar 'Biz daha ucuza anlaştık' diye. Ya benimle 15'e anlaşan insan, seninle daha ucuza anlaşır mı? Ne olduğunu söyleyeyim o zaman, menajerine açıktan para verdiniz. Artık o Fenerbahçe'nin teknik direktörü, onun üzerinden polemik yapmamız yanlış.

BÜTÜN KONGRE ÜYELERİNE HAKARET EDİYOR

Geçen gün Ali Bey bir söz söyledi; 'At yalanı...' diye. Bütün kongre üyelerine hakaret ediyor. Böyle şey olur mu? Bütün camiadan özür dilemesi lazım.

FEDERASYONDA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

Federasyon seçiminde rol alacağız. Fenerbahçe'nin haklarını koruyacağını söyleyen, camianın içinden isim seçip koyacağız oraya. O arkadaşları, hem TFF yönetimlerine hem de kurullarına yerleştireceğiz. Orada güçlü olacağız. Her şeyden bilgimiz olacak.

STADYUM PROJESİ

Stadyum projesi için iki alternatif var. İki kale arkası toplam 10 bin kişi artacak. Sonuçta kapasite 60 bin olacak. Ayrıca kale arkalarında alttaki koltukları sökerek ayakta seyirci almayı planlıyoruz. O zaman kapasite 65 bin oluyor.