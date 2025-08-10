Adalet Bakanı Tunç'u duygulandıran hediye! Fotoğrafın hikayesi bakın ne çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali'ne katıldı.

Bakan Tunç'a festivalde lise döneminde çekildiği bir fotoğrafı hediye edildi. Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut tarafından verilen fotoğrafı görünce duygusal anlar yaşayan Bakan Tunç, okul hatırlarını ve fotoğrafın hikayesini anlattı.

İlkokulu köyde okuduğunu belirten Bakan Tunç, şunları söyledi:

"VALİZİMİZ BOYUMUZDAN YÜKSEKTİ"

"Ortaokul için babam, 'Köyden Ulus'a gidip gelmen zor olacak. Devlet parası yatılı sınavlarına katılman lazım. Çalış, sınavları kazan, parasız bir yatılı okula seni verelim' dedi. Babamın yüzünü kara çıkarmamak için oturduk, dördüncü beşinci sınıfta, sürekli ders çalışarak, Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'ni kazandım. Valizimiz boyumuzdan yüksekti. Bizi teslim ettiler Kastamonu'ya. Orada ortaokul ve lise olmak üzere 6 yıl yatılı okudum.

"GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIM"

Bu resim, çok büyük sürpriz oldu. Son sınıfta kompozisyonda Kastamonu il birincisi olmuştum. Anons yapmışlardı, 'birinci oldu' diye. Bayrak töreni, resimde de belli oluyor. Kompozisyonu okul müdürü 'okuman lazım' dedi, okuduk. Bu resmi bulmuşlar, nereden buldularsa. Karabük Bartınlılar Derneğimiz, bugün çok anlamlı bir hatırayı bize takdim ediyor. Gerçekten çok duygulandım"