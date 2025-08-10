Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adalet Bakanı Tunç'u duygulandıran hediye! Fotoğrafın hikayesi bakın ne çıktı

Adalet Bakanı Tunç'u duygulandıran hediye! Fotoğrafın hikayesi bakın ne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç&#039;u duygulandıran hediye! Fotoğrafın hikayesi bakın ne çıktı
Adalet Bakanı, Bartın, Ulus, Fotoğraf, Hatıra, Lise, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde Doğa Festivali etkinliklerine katıldı. Lise döneminde çekilmiş fotoğrafı hediye edilen Bakan Tunç, okula gittiği dönemi hatırlayarak duygulandı ve fotoğrafın hikayesini anlattı. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali'ne katıldı.

Bakan Tunç'a festivalde lise döneminde çekildiği bir fotoğrafı hediye edildi. Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut tarafından verilen fotoğrafı görünce duygusal anlar yaşayan Bakan Tunç, okul hatırlarını ve fotoğrafın hikayesini anlattı.

Adalet Bakanı Tunç'u duygulandıran hediye! Fotoğrafın hikayesi bakın ne çıktı - 1. Resim

İlkokulu köyde okuduğunu belirten Bakan Tunç, şunları söyledi:

"VALİZİMİZ BOYUMUZDAN YÜKSEKTİ"

"Ortaokul için babam, 'Köyden Ulus'a gidip gelmen zor olacak. Devlet parası yatılı sınavlarına katılman lazım. Çalış, sınavları kazan, parasız bir yatılı okula seni verelim' dedi. Babamın yüzünü kara çıkarmamak için oturduk, dördüncü beşinci sınıfta, sürekli ders çalışarak, Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'ni kazandım. Valizimiz boyumuzdan yüksekti. Bizi teslim ettiler Kastamonu'ya. Orada ortaokul ve lise olmak üzere 6 yıl yatılı okudum.

"GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIM"

Bu resim, çok büyük sürpriz oldu. Son sınıfta kompozisyonda Kastamonu il birincisi olmuştum. Anons yapmışlardı, 'birinci oldu' diye. Bayrak töreni, resimde de belli oluyor. Kompozisyonu okul müdürü 'okuman lazım' dedi, okuduk. Bu resmi bulmuşlar, nereden buldularsa. Karabük Bartınlılar Derneğimiz, bugün çok anlamlı bir hatırayı bize takdim ediyor. Gerçekten çok duygulandım"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Petrol rafinerisine İHA saldırısı! Rusya’da hava trafiği çöktüTürk donanmasına yapay zeka takviyesi: 9 ülkede meydan okuyacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selası okundu, öldü sanıldı ama o bakın nasıl hayata tutundu! - GündemSelası okundu, öldü sanıldı ama o bakın nasıl hayata tutundu96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100, vatandaş nefes alamıyor - Gündem96 yılın sıcaklık rekoru kırıldıAhmet Kaan Kayhan sağ salim bulundu! Orman yangınına müdahale ederken kaybolmuştu! - GündemAhmet Kaan Kayhan sağ salim bulundu!44 ilde düğmeye basıldı! Siber suçlarla mücadelede 99 tutuklama - Gündem44 ilde 'siber' operasyonu: 99 tutuklamaSinop'ta orman yangını kontrol altında - GündemSinop'ta orman yangını kontrol altındaSahte altınlarla kuyumcu kuyumcu dolaştı, gerçeği WhatsApp grubu ortaya çıkardı - GündemÜç kuyumcu dolandırdı, dördüncüde yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...