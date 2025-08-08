Bakan Tunç'tan sahte e-imza soruşturması ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili konuşan Tunç, "Hızlı bir şekilde soruşturma başlatıldı. Teknik bilirkişiler raporlarını verdi. Yargı süreci devam ediyor. Belirlenen şüphelilerle ilgili kamu davası açıldı. Bilirkişi raporu sonucunda belli olacak. İTÜ etkili bir bilirkişi incelemesi yaptı. Yargılama devam ediyor. Birileri yargıdan kaçırılıyor şeklinde dezenformasyon yapılıyor denildi. Kim sorumluysa 78 canın hesabını vermeli." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgal planı ile ilgili gelen soruyu da cevaplayan Tunç şunları söyledi:

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ" "Sözün bittiği yerdeyiz. Hukuku hiçe sayana devlet diyemeyiz. İsrail terör devleti. Soykırım politikası izliyor. İsrail Meclisi'nin almış olduğu karar sözde bir karar. Gazze'de sözün bittiği yerdeyiz. "BATI'NIN BU SOYKIRIM KARŞISINDA SESSİZ KALDIĞINI GÖRDÜK" Uluslararası hukuku hiçe sayana devlet diyemeyiz. Batı'nın bu soykırım karşısında sessiz kaldığını gördük. 7 Ekim'den bu yana İsrail Gazze'de soykırım yaptı. Adaleti savunmaya devam edeceğiz. Mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. O soykırımı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. İlahi adaletten kaçış söz konusu olmayacak."

SAHTE E-İMZA SORUŞTURMASI

Bakan Tunç, kamuoyunda gündem olan sahte e-imza soruşturması ile ilgili gelen soruya ise şu cevabı verdi:

"Bu sahtecilikle ilgili soruşturmayı başlatan yargımız. 13 Ağustos 2024 tarihinde bir kamu kurumumuza yapılan ihbarla başlayan bir soruşturma. Özellikle bu sahtecilik şebekesini soruşturma makamı etkin bir soruşturma başlatıyor. Bu şebekenin ortaya çıkartılması gerekiyordu. Gizli bir soruşturma. 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 199 kişi hakkında kamu davası açıldı. 37 şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Kamuoyu yargı sürecinde öğrendi. UYAP sistemi dünyanın en gelişmiş yargı ağı projesi."

İBB SORUŞTURMASINDA RÜŞVET İDDİASI

İBB ile ilgili de konuşan Bakan Tunç, "Yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Ana muhalefet partisi lideri yargı mensuplarımıza, savcılara, hakimlere yönelik yakışıksız ifadeler kullanıyor. Adli soruşturmaları siyasi maksatla yapılıyormuş gibi bir izlenim uyandırmaya çalışıyor." dedi.

Soruşturmanın sonucunu sabırla beklemek gerektiğini vurgulayan Tunç, "Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Özellikle dosyanın içeriğini bilmeden yargıyı töhmet altında bırakmamak gerekir. Kanıtlarını ilgili mekanizmalarına ulaştırırsınız. Hukuk devletinde bunun gereği yapılır. HSK bunun gereğini elbette yapar. Savunma yapılacak yer miting meydanları değildir. Kimin elinde belge varsa yargı makamına versin." ifadelerini kullandı.