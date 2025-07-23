Adalet Bakanı Tunç'tan "200 PKK'lı tahliye edildi" iddiasına cevap

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "200 PKK'lı cezaevinden tahliye edildi" iddiasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Burada basına intikal eden rakamlar doğru değil. 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde birtakım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar tamamen Anayasa Mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde, suç-ceza dengesi içinde gerçekleştirilen bir husus söz konusu." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 200 PKK'lı hükümlünün tahliye edildiği ve 700 PKK'lı hükümlünün de tahliye edileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakan Tunç, Ankara'da basın mensuplarının ülke gündemine ilişkin sorularını cevapladı. Tunç, başta "200 PKK'lı tahliye edildi" iddiası olmak üzere 'Terörsüz Türkiye' süreci, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ve Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin konuştu.

"BURADA BASINA İNTİKAL EDEN RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde "AYM'nin iptal kararıyla 200 hükümlü tahliye edildi" iddiaları gündemi meşgul etmişti.Bakan Tunç, bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada basına intikal eden rakamlar doğru değil. 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde birtakım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar tamamen Anayasa Mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde, suç-ceza dengesi içinde gerçekleştirilen bir husus söz konusu." ifadelerini kullandı.

"BU KARAR TBMM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLDİ VE YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMADI"

Bakan Tunç, "Örgüt üyesi olmadığı halde örgüt üyesi gibi cezalandırılmanın, kanun ilkesi açısından, suç ve ceza dengesi açısından doğru olmayacağı gerekçesiyle anayasa mahkememiz bir iptal kararı vermişti. Bu karar TBMM tarafından değerlendirildi ve yeni bir düzenleme yapılmadı. Burada özellikle, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar bakımından daha çok uygulamada bir problemle karşılaşılmıştı. Örnekler bununla ilgiliydi. Bir kişi yasa dışı bir yürüyüşe katıldığında 2911 sayılı kanuna göre bir ceza alıyordu. Ama o yasadışı gösteriyi düzenleyen örgüt hangisiyse o örgütün üyesi gibi ayrı bir cezalandırılma söz konusuydu." dedi.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEMECİ AŞTI"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bakan Tunç, "41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör örgütü ve binlerce şehit vermemize neden olan terör örgütünün kendini feshedip silahları yakması çok önemliydi. Türkiye çok önemli bir dönemeci aştı. Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili süreç takip ediliyor. TBMM'de de bir komisyon kurulması çalışmaları da başladı. Partiler arası diyaloglar da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT AİLELERİMİZİ İNCİTECEK, MİLLETİMİZİ RAHATSIZ EDECEK HİÇBİR ADIM ATILMAMAKTADIR"

Bu sürecin başarılı olmasının herkesin temennisi olduğunu belirten Bakan Tunç, "Devletimizin ilgili kurumları tam bir koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. MİT, Dışişleri, MSB ve Adalet Bakanlığımıza düşen hususlar var. Burada hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapmanın gayreti içindeyiz. Şehit ailelerimizi incitecek, milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atılmamaktadır. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Şeffaf bir şekilde bu Meclisimizde paylaşılarak hayırlı bir sonuca ulaşılacak." dedi.

DEM Parti ile Adalet Bakanlığı'nda görüşmeler yapıldığından bahseden Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Dile getirilen hususlar, yargı hususları, kanunlardan-uygulamalardan kaynaklanan birçok hususu değerlendiriyoruz. Yasal konularla ilgili takdir TBMM'nindir. Bu noktada yapılması gerekenler vekillerimiz tarafından değerlendirilecektir. Yargı uygulamaları, idare ve gözlem kurullarıyla ilgili bir takım talepler gelmişti. Uygulamadan kaynaklanan problemlerle ilgili problemler varsa süreç içinde giderilmesiyle ilgili talepler oldu. Süreci takip ediyoruz."

MATTİA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

"Ahmet Minguzzi'nin hunharca hayattan kopartılması bizi derinden üzmüştü." diyen Bakan Tunç, "O şekilde öldürülmesi yüreğimizi yaralamıştı. Süreci takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da aileyi kabul etti ve görüştü. Soruşturma ve kovuşturmanın takipçisi olacağını, sorumlu ve suçluların en geniş anlamda cezalandırılması için takipçi olacağını söylemişti. Onu o şekilde katledenlerle ilgili yargımız soruşturmayı başlattı. Yaşı 18'den küçük 4 kişiyle ilgili İstanbul Anadolu Adliyesi'nde dava devam ediyor. 14-18 yaş arası 4 kişinin yargılanmasına ilişkin dava sürüyor." ifadelerini kullandı.

Ailenin tehdit edilmesiyle ilgili 8 kişiyle ilgili soruşturma açıldığını hatırlatan Tunç, "18 yaşından küçük 5 kişi suçu ve suçluyu övmeden 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Bir kişi de tehditten 4 yıl 8 ay ceza aldı. 18 yaşından büyük 2 kişi de suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıl 3 ay ceza aldı. Diğer yetişkin de tehditten 5 yıl 3 ay ceza aldılar. Bunların cezaları verildi. Mezarların tahribiyle ilgili de bir kişi yargılandı ve 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı, tutukluluk halleri de devam ediyor." dedi.

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Bakan Tunç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aile özellikle ceza adalet sistemimiz bakımından yaptığımız görüşmelerde, yapılabilecekler, başka anne-babaların bu acıları yaşamaması ve etkin soruşturma için önerileri oldu. Burada özellikle çocuk yaşta, gerek suç mağduru gerekse suça sürüklenen çocuk olabilir, bu noktada çocukların ceza adalet sistemi bakımından, soruşturma ve kovuşturma ve infaz aşamasında yapılabilecekler konusunda değerlendirmelerimiz oldu."

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİ

Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayete ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili şu anda 7 kişi tutuklu, 1 kişi firari. Kasten öldürme suçundan tutuklandılar. Orada soruşturma devam ediyor. Bu cinayetin sorumluları hak ettikleri cezaya çarptırılacaklar. Öncesinde Diyarbakır'da işlenen bir cinayetle ilgili de bu şahıs şüpheliydi. Onunla ilgili de dava süreci devam ediyor. Orada da bir tutuklama kararı verilmiş durumda. Hem Diyarbakır soruşturması hem İstanbul'daki olay sonrası soruşturma devam ediyor." dedi.

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"AYM'NİN İPTAL KARARIYLA 200 PKK'LI HÜKÜMLÜ TAHLİYE EDİLDİ" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde bazı mecralarda bazı PKK'lı hükümlülerin cezaevlerinden tahliye edildiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Konuya ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) açıklama gelmişti. CTE, Anayasa Mahkemesinin kanun iptali kararı nedeniyle Diyarbakır'da 200 hükümlünün tahliye edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, tahliye edilen kişi sayısının 15 olduğunu bildirmişti. CTE'den yapılan açıklamada, TCK'nin 220/6 ile 314/3 maddelerinde yer alan hükümlerin, AYM'nin 5 Kasım 2024 tarihli ve 2024/189 sayılı kararı ile iptal edildiği anımsatılan açıklamada, iptal kararının ise 9 Temmuz'da yürürlüğe girdiği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu haberde yer alan sayısal verilerin gerçek dışı olduğu aktarılarak, "Bugün itibarıyla resmi kayıtlara göre, iptal kararının yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ilgili kanun maddelerinin iptali nedeniyle Diyarbakır'da 15 kişi tahliye edilmiştir. Gerçek dışı iddialarla kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı hedefleyen bu tür haber ve paylaşımlar, sadece dezenformasyon niteliği taşımakla kalmayıp, aynı zamanda hukuk devleti ilkesine de zarar vermektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verilmişti.