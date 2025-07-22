Bahçeli, Ali Kınık'tan istedi: Terörsüz Türkiye sürecinin şarkısı bestelendi!

MHP lideri Bahçeli'nin sanatçı Ali Kınık'tan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kardeşlik temalı türkü istediği ortaya çıktı. Sözlerini Canfer Balçık'ın yazdığı 'Kardeşlik Türküsü' dün yayınlandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te başlattığı ve "Terörsüz Türkiye" sürecinde PKK'nın silah bırakmasının ardından komisyon aşamasına geçildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, sanatçı Ali Kınık'tan süreçle ilgili "Kardeşlik" temalı bir türkü istediği, sözlerini Canfer Balçık'ın yazdığı "Kardeşlik Türküsü"nün Ali Kınık tarafından bestelediği ve seslendirildiği ortaya çıktı.

İşte şarkının sözleri:

"KARDEŞLİK TÜRKÜMÜZ ÇALSIN DAĞLARDA"

Birlikte örülmüş yurdun dokusu

Doğusu, batısı, güney doğusu

Olmasın kimsenin asla kuşkusu

Demir mert çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,

"81 VİLAYET BAŞKENT ANKARA"

Denizde ovada, yeşil bağlarda,

Türkümüz söylensin yeni çağlarda

Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Böyle iyileşir her türlü yara,

81 vilayet, başkent Ankara