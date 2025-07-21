Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli, Özel ve Kılıçdaroğlu yan yana...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2025 14:57 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 15:39 - Güncelleme:

Cenaze Töreni, TBMM, Siyaset, Devlet Bahçeli, Haber

CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen'in cenaze törenine çok sayıda siyasi isim katıldı. Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin'in törende yan yana olması ise damga vurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene Altan Öymen'in aile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda siyasi katıldı. Öymen'in ailesi ve Özgür Özel, törenin ardından TBMM'de taziyeleri kabul etti. Öymen'in cenazesi ise TBMM'deki törenin ardından düzenlenecek tören için CHP Genel Merkezinde götürüldü. İlgili Haber Şile Belediye seçiminde gerginlik! Ayakkabısını fırlattı, etrafındakiler zor tuttu TÖRENE DAMGA VURAN AN Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, törende ön safta birlikte yer aldı. Bu görüntü törene damgasını vurdu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar