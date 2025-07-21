Şile Belediye seçiminde gerginlik! Ayakkabısını fırlattı, etrafındakiler zor tuttu

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın koltuğuna vekalet edecek ismin belirlendiği belediye meclis toplantısında kavga çıktı. Seçimler sırasında bir kişi ayakkabısını çıkarıp fırlatmak istedi. Arbede kameralara anbean yansıdı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan belediye başkanlığı görevine vekalet edecek ismin belirlenmesi için belediye meclisi toplandı.

Mecliste CHP’nin 8, AK Parti’nin 4, MHP’nin 1, bağımsız üyelerin ise 2 sandalyesi yer aldı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Başkanvekili seçimi, meclis üyelerinin salt çoğunluğuyla yapıldı.

AYAKKABISINI ÇIKARTIP SALDIRMAYA KALKTI

Seçimler devam ederken bir kişi ayakkabısını çıkararak fırlatmak istedi. Kısa sürede müdahale edildi.

Tansiyon ayakkabı fırlatma teşebbüsünden sonra daha da arttı.

OLAYIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Şüpheli dışarı çıkarılırken elinden alınan ayakkabı şüpheliye fırlatıldı. Ancak olayın neden gerçekleştiğine dair bir bilgiye ulaşılmadı

BAŞKANVEKİLİ SACİT TERZİ OLDU

Seçim sonucunda CHP'nin adayı Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi.