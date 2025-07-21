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Memleket Partisi için kritik 2 gün: Muharrem İnce'nin ardından gelecekleri belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Memleket Partisi için kritik 2 gün: Muharrem İnce&#039;nin ardından gelecekleri belli oldu
Memleket Partisi, Muharrem İnce, CHP, Olağanüstü Kurultay, Kapanma, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılmasının ardından Memleket Partisi'nin geleceği merak konusu oldu. Parti 'kapanma' gündemiyle olağanüstü kurultayına başladı.

Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin yeniden CHP saflarına katılmasıyla partinin ne olacağı merak ediliyordu. 

Memleket Partisi'nin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı.

50+1 ARANACAK

Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.

"Kapanma" gündemiyle toplanan olağanüstü kurultayın ilk gününde, tüzük gereği salt çoğunluk olan 50+1 oranında delege katılımı aranacak.

YETERLİ ÇOĞUNLUK OLMAZSA NE OLACAK?

Memleket Partisi Genel Sekreteri Çelik, kurultayın işleyişine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kurultayın birinci gününde yeterli çoğunluk sağlanması halinde oylamaya geçeceğiz. Ancak çoğunluk sağlanmazsa ikinci gün, yeterli delege sayısına bakılmaksızın, hazırunla birlikte kurultayımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Partinin Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven de daha önce yaptığı açıklamada, "Memleket Partisini kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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