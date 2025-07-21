Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! İkiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi 76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti.

Adil Kılıçdaroğlu'nun vefat etmesi ile ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Akın, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: