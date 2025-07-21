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Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! İkiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kemal Kılıçdaroğlu&#039;nun acı günü! İkiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi 76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti.

Adil Kılıçdaroğlu'nun vefat etmesi ile ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Akın, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Önceki Dönem Genel Başkanımız  Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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