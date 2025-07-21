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Belediye başkanı yolsuzluktan tutuklanmıştı: Şile'de Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Belediye başkanı yolsuzluktan tutuklanmıştı: Şile&#039;de Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı. Oylamada CHP'nin adayı Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi

Şile Belediyesi'nde bugün başkanvekilinin belirlenmesi için oylama yapıldı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan belediye başkanlığı görevine vekalet edecek isim CHP'nin adayı Sacit Terzi seçildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ve hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları iddia edilmişti.

Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karışığında 20 bin Euro'yu rüşvet olarak aldığı esnada hakkında suçüstü yapılarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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