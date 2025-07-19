Eski CHP lideri virüse yenik düştü! Altan Öymen'in kızı 'başa çıkamadık diyerek' ölüm nedenini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öymen'in kızı Aslı Öymen, "Akciğer ameliyatı, yaşına rağmen çok çok iyi geçti. Bir virüse yenik düştü aslında, küçücük bir virüse. Zatürreyle başa çıkamadık" dedi.

İstanbul Şişli'de özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti. Babasının vefatının ardından kızı Aslı Öymen, hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aslı Öymen, babasının virüs yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı.

YAŞINA RAĞMEN AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Altan Öymen'in geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası yaklaşık 6 haftadır hastanede tedavi gördüğünü aktaran Aslı Öymen, şunları kaydetti:

"Akciğer ameliyatı, yaşına rağmen çok çok iyi geçti, her şey normale dönmüştü. 6 hafta boyunca bütün kontrolleri yapıldı, yaş gününü kutladık, güzel vakit geçirmeye başladık. Eskisi gibi, her zamanki gibi memleket meseleleri ile kendi kitaplarıyla, yazılarıyla meşguldü. Hep birlikte dediğim gibi her şey güzel gidiyordu.

KÜÇÜCÜK BİR VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Fakat bundan yaklaşık 15 gün önce babamın değerleri bozuldu. Bir virüse yenik düştü aslında, küçücük bir virüse. Zatürre oldu. İşte hastaneye geldik ve o zatürreyle başa çıkamadık. O da başa çıkamadı. Bundan üç gün önce yoğun bakıma kaldırıldı.

HER GÜN GAZETE OKUYUP SİYASET KONUŞURDU

O ana kadar babam her gün gazetelerini okudu. Her zamanki gibi memleket meseleleri ile haşır neşir olmaya ve kafa yormaya devam etti. Hep zaten memleket meselelerini ve siyaseti konuşuruz. Aynı şekilde devam ettik. Burada hastanede fakat dediğim gibi üç gün önce maalesef bu virüse, zatürreye yenik düştü babam. İşte biraz önce kaybettik onu, çok çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Gazetecilik onun için en önemli meslekti. Haber almak, haber vermek, bunları paylaşmak büyük gururla yaptığı şeydi. Ömür boyu devam etti gazeteciliğe. Cumhuriyet gazetesinde haftada bir yazı yazmaya devam etti. 93 yaşındaydı, seve seve yaptığı kitap projeleri vardı. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Cenaze programı belli oldu. Pazartesi günü saat 13.00'te Ankara'da Mecliste devlet töreni olacak. Sonra saat 15.00'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde bir tören olacak. Salı günü saat 13.00'te Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak, sonra da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığımızda annemin yanına defnedilecek."