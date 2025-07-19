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Eski CHP lideri Altan Öymen hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski CHP lideri Altan Öymen hayatını kaybetti
CHP, Ölüm, Sağlık, Politika, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmış ve entübe edilmişti.

 6 hafta önce akciğer ameliyatı olan Öymen'in 93 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Eski CHP lideri hayatını kaybetti - 1. Resim

ÖLÜM SEBEBİ: ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır.

Akciğeer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Öymen için bir taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Genel başkanlık görevini 1999-2000 yılları arasında sürdüren Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1977 ve 1995 Türkiye genel seçimlerinde CHP milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer aldı.

1999 Türkiye genel seçimlerinde partisi CHP'nin meclis dışında kalması nedeniyle genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın istifasının ardından 1999 yılında düzenlenen 27. Olağanüstü Kurultay'da yeni genel başkan seçildi ve bu görevi 15 ay boyunca sürdürdü. 2000 yılında yapılan kurultayda seçilen Deniz Baykal'a koltuğu devretti. Siyasal kariyerini sonlandırdıktan sonra bir süre Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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