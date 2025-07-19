Altan Öymen kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi? Eski CHP Genel Başkanıydı

Eski CHP Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen, hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Öymen, dün entübe edildiği bilgisi verildi. Tedavisi yoğun bakımda devam ederken 93 yaşındaki Öymen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Peki, Altan Öymen kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte tüm ayrıntılar..

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Öymen, İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Dün ise entübe edilmişti. Bugün öğle saatlerinde ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, Altan Öymen kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte detaylar.

ALTAN ÖYMEN NEDEN VEFAT ETTİ?

Altan Öymen, bugün öğle saatleri 93 yaşında hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada "Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır.

Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

ALTAN ÖYMEN'İN HASTALIĞI NE?

Akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Altan Öymen, enfeksiyonun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetmiştir.

Altan Öymen, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38'de hayatını kaybetmiştir.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932'de İstanbul'da doğdu. Beş yaşından itibaren Ankara'da yaşamaya başladı. Babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, Cumhuriyet döneminin ilk öğretmenlerinden biri olup, tek parti döneminde milletvekilliği görevinde bulundu.

1950 yılında Ulus Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Öymen, ardından gazetelerde muhabirlik, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. Ulus'un yanı sıra Yeni Ulus, Halkçı, Tercüman, Öncü, Akis, Yeni Gün, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi gazeteler yer aldı.

Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Maliye Şubesi'nde tamamladı. Öymen, 1955 yılında mezun oldu. 1960'lı yıllarda Almanya'da, Türkiye'nin Bonn Büyükelçiliği'nde Basın Ataşesi olarak görev yaptı.

Öymen, gazetecilik kariyerinin yanı sıra siyasi yaşamda da aktif roller üstlendi.