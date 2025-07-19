CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti. 6 hafta önce geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası Şişli'de özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Altan Öymen neden öldü, yaşı, hayatı ve siyasi kariyeri merak edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen neden öldü, kaç yaşındaydı merak ediliyor.

ALTAN ÖYMEN NEDEN ÖLDÜ?

Altan Öymen'in kızının yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 6 hafta önce başarılı bir akciğer ameliyatı geçirdiği biliniyordu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, "Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır." ifadeleri yer aldı. Enfeksiyonun hızla ilerlemesi sonucu solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda olan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38’de hayatını kaybetti.

ALTAN ÖYMEN KAÇ YAŞINDAYDI?

20 Haziran 1932 doğumlu olan Altan Öymen 93 yaşındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen, 1999-2000 yılları arasında bu görevi sürdürdü.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamlayan Altay Öymen,1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1950 yılında gazetecilik yapmaya başlayan Öymen, Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak başladı ve iki yıl çalıştıktan sonra Tercüman'ın Ankara temsilcisi oldu.

1957'de Yeni Gün gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu. 1958-60 yılları arasında Ulus ve Akis gazetesinde yazdı. 1960-61 yılları arasında Öncü gazetesinde Genel Yayın Müdürü oldu.

Akşam, Cumhuriyet Günaydın gazetelerinde yazılar yazdı. Yıllarca Milliyet gazetesinde çalıştı.

962-66 yılları arasında Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşesi görevi yaptı.

1972 yılında Anka Haber Ajansı'nı kurdu ve 1979 yılına kadar yönetti.

Aktif siyasete ise 1961 yılında kurucu meclis üyeliğiyle başladı. 1977 Türkiye genel seçimleri'nde CHP'den Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

Aynı yıl Bülent Ecevit'in kurduğu 40. Türkiye Hükümetinde Turizm ve Tanıtım Bakanı olarak yer aldı.

1978-1979 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği görevlerini üstlendi.

1979-1980 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı.

1995 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girerek partisinin Grup Başkanvekilliğini yaptı.

1999 Türkiye genel seçimlerinin ardından istifa eden Deniz Baykal'ın ardından 23 Mayıs 1999 tarihinde düzenlenen CHP 27. Olağanüstü Kurultayında yeni genel başkan olarak seçildi ve bu görevini 15 ay sürdürdü.

30 Eylül 2000 tarihinde yapılan kurultayda Öymen bir kez daha genel başkanlığa aday oldu. Yeniden aday olan eski başkan Deniz Baykal'a karşı mücadele verdi ve genel başkanlığı kaybetti.

Almanca ve Fransızca bilen Altan Öymen, eşi Aysel Öymen'in 2024'teki ölümüne kadar evli kaldı. İki çocuk babasıdır.