Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Altan Öymen neden öldü, kaç yaşındaydı?

Altan Öymen neden öldü, kaç yaşındaydı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altan Öymen neden öldü, kaç yaşındaydı?
CHP, Ölüm, Akciğer Kanseri, CHP Genel Başkanı, Hayatı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti. 6 hafta önce geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası Şişli'de özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Altan Öymen neden öldü, yaşı, hayatı ve siyasi kariyeri merak edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen neden öldü, kaç yaşındaydı merak ediliyor. 

ALTAN ÖYMEN NEDEN ÖLDÜ?

Altan Öymen'in kızının yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 6 hafta önce başarılı bir akciğer ameliyatı geçirdiği biliniyordu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, "Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır." ifadeleri yer aldı. Enfeksiyonun hızla ilerlemesi sonucu solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda olan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38’de hayatını kaybetti.

Altan Öymen neden öldü, kaç yaşındaydı? - 1. Resim

ALTAN ÖYMEN KAÇ YAŞINDAYDI?

20 Haziran 1932 doğumlu olan Altan Öymen 93 yaşındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen, 1999-2000 yılları arasında bu görevi sürdürdü. 

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamlayan Altay Öymen,1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1950 yılında gazetecilik yapmaya başlayan Öymen, Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak başladı ve iki yıl çalıştıktan sonra Tercüman'ın Ankara temsilcisi oldu. 

1957'de Yeni Gün gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu. 1958-60 yılları arasında Ulus ve Akis gazetesinde yazdı. 1960-61 yılları arasında Öncü gazetesinde Genel Yayın Müdürü oldu. 

Akşam, Cumhuriyet Günaydın gazetelerinde yazılar yazdı. Yıllarca Milliyet gazetesinde çalıştı. 

962-66 yılları arasında Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşesi görevi yaptı.

1972 yılında Anka Haber Ajansı'nı kurdu ve 1979 yılına kadar yönetti.

Aktif siyasete ise 1961 yılında kurucu meclis üyeliğiyle başladı. 1977 Türkiye genel seçimleri'nde CHP'den Ankara milletvekili olarak meclise girdi. 

Aynı yıl Bülent Ecevit'in kurduğu 40. Türkiye Hükümetinde Turizm ve Tanıtım Bakanı olarak yer aldı. 

Altan Öymen neden öldü, kaç yaşındaydı? - 2. Resim

1978-1979 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği görevlerini üstlendi.

1979-1980 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı.

1995 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girerek partisinin Grup Başkanvekilliğini yaptı. 

1999 Türkiye genel seçimlerinin ardından istifa eden Deniz Baykal'ın ardından 23 Mayıs 1999 tarihinde düzenlenen CHP 27. Olağanüstü Kurultayında yeni genel başkan olarak seçildi ve bu görevini 15 ay sürdürdü.

30 Eylül 2000 tarihinde yapılan kurultayda Öymen bir kez daha genel başkanlığa aday oldu. Yeniden aday olan eski başkan Deniz Baykal'a karşı mücadele verdi ve genel başkanlığı kaybetti. 

Almanca ve Fransızca bilen Altan Öymen, eşi Aysel Öymen'in 2024'teki ölümüne kadar evli kaldı. İki çocuk babasıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de KAP bekleniyor! Süper Lig'e yeni yıldız: Asensio'nun sözleşme detaylarıDenizde görenler hemen ekiplere haber verdi! SAS komandoları anında imha etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prens 4.sezon ne zaman? Yeni sezon bomba gibi geliyor! - HaberlerPrens 4.sezon ne zaman? Yeni sezon bomba gibi geliyor!2025 YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT VE YDT sınavlarına giren kişi sayısı - Haberler2025 YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT VE YDT sınavlarına giren kişi sayısıAynı anda iki üniversite okunur mu? Lisans eğitimi alırken ikinci üniversite okuma şartları - HaberlerAynı anda iki üniversite okunur mu? Lisans eğitimi alırken ikinci üniversite okuma şartları2025 Temmuz enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Haberler2025 Temmuz enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?DGS’de kalem silgi veriliyor mu? Dikey Geçiş Sınavına girerken bilmeniz gerekenler - HaberlerDGS’de kalem silgi veriliyor mu? Dikey Geçiş Sınavına girerken bilmeniz gerekenlerDGS sınavı kaçta bitecek? Dikey Geçiş Sınavı 10.15’te başlayacak! - HaberlerDGS sınavı kaçta bitecek? Dikey Geçiş Sınavı 10.15’te başlayacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...