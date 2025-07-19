CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen entübe edilmişti: Sağlık durumu hakkında endişelendiren açıklama

CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen dün entübe edildi. Öymen'in durumunun stabil olduğu ve yoğun bakım tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen, 6 hafta önce geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası Şişli’de bulunan özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.

93 yaşındaki Öymen’in tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

KIZI AÇIKLAMA YAPTI

Öymen'in kızı Aslı Öymen yaptığı açıklamada, ''Kendisi yaklaşık 6 hafta önce çok başarılı bir akciğer ameliyatı geçirdi. Her şey çok güzel gitti. Hastaneden 6., 7. Gün çıktık, normal hayatına döndü, bu da yaklaşık 3-4 hafta sordu. Fakat bir noktada yaklaşık 1 hafta önce bir virüs kaptığı tahmin ediliyor.

Doktorlardan daha doğru bilgi alınabilir. Sodyum değerlerinde de bir zafiyet oldu, onun üzerine hastaneye geldik. Bir haftadır hastanedeyiz. Evvelki gece itibariyle de yoğun bakıma alındı. Dinlendiriliyor diyelim. Entübe edildi. Umudumuzu koruyoruz kendisi güçlü bir insan kalbi iyi. Bazı değerler gün itibariyle ümit vermeye başladı. Umudumuzu koruyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.