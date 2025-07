Türkiye'nin 38 yıllık dev et firması iflasın eşiğinde! Mahkeme kararını verdi, tam 1 yıl...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2025

Türkiye'nin önemli et firmalarından Seret Et, mali zorluklara daha fazla dayanamadı. Konkordato ilan eden firma için mahkeme 1 yıl mühlet verdi. Öte yandan et ve gıda sektöründeki peş peşe konkordatolar dikkat çekti.

Antalya'da 1987 yılında kurulan Seret Et ve Gıda firması ekonomik sıkıntılara daha fazla dayanamadı ve mahkemeye konkordato için başvurdu. Başvuruyu kabul eden İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortağı Servet Bekar için 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmetti. Mahkeme aynı zamanda şirketin mali gidişatını ve konkordato sürecini takip eden konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine de karar verdi. 1 YIL BOYUNCA RAHAT Mahkemenin kararıyla birlikte şirket, bir yıl boyunca icra takiplerinden korunacak ve faaliyetlerine yasal güvence altında devam edebilecek. İlgili Haber Beyoğlu'na gidenlerin ilk duraklarındandı... 60 yıllık tarihi lokanta iflas bayrağını çekti YUSUF ET DE İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİ Bu arada et ve gıda sektöründe konkordatolar son günlerde artmaya başladı. Daha önce de Marmara ve Bursa'nın önemli oyuncularından Yusuf Et, konkordato ilan etmişti. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi; Doğadan Gelen Yusuf Et Ürünleri ve şirket ortağı Ramazan Tosun için 3 aylık geçici mühlet kararı vermişti. ÖNEMLİ FİRMALAR PEŞ PEŞE KONKORDATO İLAN ETTİ Geçen hafta da Alanya'da otel ve restoranlara ürün tedarik eden Gülhanlar Güven Gıda, ekonomik problemlerden dolayı konkordato talebinde bulunmuştu. Bu şirkete de üç aylık geçici konkordato verilmesine hükmedilmişti. Türkiye'nin ihracatçı firmaları arasında yer alan Çiloğlu Gıda da, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmişti. Şirket ortaklarının da dahil olduğu konkordato başvurusunda İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 1 yıllık kesin mühlet kararı çıkmıştı.

