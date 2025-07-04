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Beyoğlu'na gidenlerin ilk duraklarındandı... 60 yıllık tarihi lokanta iflas bayrağını çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beyoğlu&#039;na gidenlerin ilk duraklarındandı... 60 yıllık tarihi lokanta iflas bayrağını çekti
İstanbul, Beyoğlu, İflas, Konkordato, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İflas bayrağını bu kez Beyoğlu'nun simge yerlerinden Tarihi Şahin Lokantası çekti. 1967'de kurulan şirket konkordato ilan etti.

Beyoğlu'nun simgelerinden Tarihi Şahin Lokantası, konkordato başvurusunda bulundu. 

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, işletme ile sahibi Cengiz Şahin ve diğer şirketi Gergedan Yapım için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

DURUŞMA 26 EYLÜL'DE

Mahkeme şirketlerin mali yapısının denetimi için de iki kişilik konkordato komiseri heyeti atadı.

İflaslara karşı koruma alan şirketler için bir sonraki duruşma 26 Eylül'de görülecek.

1967'DE KURULDU

Tarihi Şahin Lokantası, İstanbul'un Beyoğlu semtinde bir esnaf lokantası. 1967'den beri hizmet veren mekan, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini sunarak, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İki şubesi bulunan Tarihi Şahin Lokantası'nın kurucusu İsmail Şahin 2019'da vefat etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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