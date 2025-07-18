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Altan Öymen kaç yaşında, neden entübe edildi? CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen'in sağlık durumu merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altan Öymen kaç yaşında, neden entübe edildi? CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen&#039;in sağlık durumu merak ediliyor
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CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi. Ardından Altan Öymen kaç yaşında, neden entübe edildi? soruları gündeme geldi. Yaklaşık 6 ay önce akciğer ameliyatı geçirdiği bilinmektedir.

Altan Öymen hastaneye kaldırılarak entübe edildi. Öymen'in kızı Aslı Öymen üzücü durumu katıldığı TV programından duyurdu. Şu an ise Altan Öymen'in kaç yaşında olduğu ve neden entübe edildiği merak konusu oldu.

Altan Öymen kaç yaşında, neden entübe edildi? CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen'in sağlık durumu merak ediliyor - 1. Resim

ALTAN ÖYMEN KAÇ YAŞINDA?

20 Haziran 1932 yılında doğan Altan Öymen 2025 yılı itibarıyla 93 yaşındadır. Altan Öymen gazeteci, yazar ve siyasetçi kimliğiyle tanınmaktadır.

Altan Öymen, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe adım attı. Ulus, Akşam, Milliyet, Cumhuriyet ve Radikal gibi birçok önemli gazetede hem muhabir hem de köşe yazarı olarak çalıştı.

1972 yılında kurduğu ANKA Haber Ajansını kurdu. 1960’lı yıllarda Almanya'nın Bonn kentinde Türkiye’nin Basın Ataşesi olarak da görev aldı. 

Siyasi kariyerine 1961’de Kurucu Meclis üyeliğiyle başladı. 1977’de CHP’den Ankara Milletvekili seçildi ve aynı yıl kısa bir süre Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı.

1995’te bu kez İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e döndü. 1999 yılında ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı seçildi ve bu görevini 2000 yılına kadar sürdürdü.

Altan Öymen kaç yaşında, neden entübe edildi? CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen'in sağlık durumu merak ediliyor - 2. Resim

ALTAN ÖYMEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Altan Öymen'in sağlık durumu ciddidir. Kızı Aslı Öymen’in katıldığı bir programda, Öymen yaklaşık 6 hafta önce başarılı bir akciğer ameliyatı geçirdiğini ve taburcu olduktan sonra normal yaşantısına döndüğünü belirtti.

Altan Öymen'in yaklaşık bir hafta önce viral bir enfeksiyon kaptığı tahmin ediliyor. Bu nedenle yeniden hastaneye kaldırılan Öymen’in, son bir haftadır hastanede tedavi gördüğü ve entübe edildiği bildirildi. Tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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