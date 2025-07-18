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CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi! Kızı Aslı Öymen'den ilk açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi! Kızı Aslı Öymen&#039;den ilk açıklama
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. 93 yaşındaki Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen, babasının entübe edildiğini açıkladı.

1999-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunan gazeteci ve yazar Altan Öymen, kaptığı virüs enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 93 yaşındaki Öymen'in, İstanbul Şişli’de bulunan özel bir hastanede tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi! Kızı Aslı Öymen'den ilk açıklama - 1. Resim

"VİRÜS KAPTI, ZATÜRRE OLDU"

Altan Öymen'in 6 hafta önce başarılı bir akciğer ameliyatı geçirdiğini belirten Aslı Öymen, babasının son durumu hakkında açıklama yaptı.

Aslı Öymen, "Babam yaklaşık 6 hafta önce akciğer ameliyatı geçirdi. Çok başarılı bir ameliyattı, 5-6 gün sonra hastaneden çıktık. 4 hafta boyunca her şey yolunda gitti. Daha sonra babam hem virüs kaptı, hem sodyum değerleri düştü. Bu virüs nedeniyle zatürre oldu" dedi.

"ENTÜBE EDİLDİ"

Babasının entübe edildiğini dile getiren Aslı Öymen, "Doktoru, bir hafta sonra tedavisini yoğun bakımda sürdürmeye karar verdi. Önceki akşam yoğun bakıma kaldırıldı, orada tedavisi sürüyor. Şu anda entübe edildi ama babam çok güçlü biridir. Umudumuz koruyoruz, bunu atlatacağını düşünüyorum. Sağlığına kavuşması için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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