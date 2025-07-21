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Ankara'da icra memurlarına silahlı saldırı! Bakan Tunç'tan açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara&#039;da icra memurlarına silahlı saldırı! Bakan Tunç&#039;tan açıklama geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sincan'da Ankara Batı İcra Müdürlüğü'ne bağlı icra memuru eşliğinde haciz işlemi sırasında avukat ve vatandaşların saldırıya uğradığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden, Sincan'da Ankara Batı İcra Müdürlüğü'ne bağlı icra memuru eşliğinde haciz işlemi sırasında avukat ve vatandaşların saldırıya uğradığını açıkladı.

Tunç, söz konusu paylaşımında, saldırıya uğrayan memurlara acil şifalar dilerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara'da icra memurlarına silahlı saldırı! Bakan Tunç'tan açıklama geldi - 1. Resim

TUNÇ ŞİFA DİLEDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI DEDİ

Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir işyerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. 

Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. 

Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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