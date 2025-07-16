Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEM Parti'nin siyasi turu başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni görüşme olacak mı?

DEM Parti'nin siyasi turu başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni görüşme olacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM Parti&#039;nin siyasi turu başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni görüşme olacak mı?
DEM Parti, İmralı, Yılmaz Tunç, Gelecek Partisi, Devlet Bahçeli, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi turu bugün başlıyor. İlk olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme yapacak olan heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanan bir görüşmesi ise takvimde yer almıyor.

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi turu başlıyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, ilk görüşmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirecek.

BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞECEKLER

Heyet ardından Gelecek Partisi'yle bir görüşme yapacak ve aynı gün içinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelinecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE YENİ GÖRÜŞME OLACAK MI?

DEM Parti heyeti yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşme gerçekleştirecek. Tüm bu ziyaretlerden sonra İmralı'ya gitmek için hazırlık yapacak olan heyetin bu hafta için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanan bir görüşmesi ise takvimde yer almıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Okul servisi ve toplu taşımada yeni dönem! Zam kapıda...Schengen vizesi hem hayalleri hem cepleri yaktı: Harcanan para dudak uçuklattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon! 74 gözaltı - Gündem5 ayrı organize suç örgütüne operasyon! 74 gözaltıSchengen vizesi hem hayalleri hem cepleri yaktı: Harcanan para dudak uçuklattı - GündemKapıya dayandık ama içeri giremedik!Okul servisi ve toplu taşımada yeni dönem! Zam kapıda... - GündemOkul servisi ve toplu taşımada zam kapıdaŞarköy ve Ayvacık'taki yangında son durum... Alevler yerleşim yerlerinde - GündemAlevler yerleşim yerlerinde!Meteoroloji'den bir haftalık tahmin! Beklenen oldu, harita yeniden renk değiştirdi - GündemSağanak, fırtına ve rekor sıcaklık bir aradaBolu'da feci yangın! Evler ve samanlıklar alevlere teslim oldu - GündemGece yarısı dehşeti yaşadılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...