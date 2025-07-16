DEM Parti'nin siyasi turu başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni görüşme olacak mı?

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi turu bugün başlıyor. İlk olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme yapacak olan heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanan bir görüşmesi ise takvimde yer almıyor.

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi turu başlıyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, ilk görüşmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirecek.

BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞECEKLER

Heyet ardından Gelecek Partisi'yle bir görüşme yapacak ve aynı gün içinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelinecek.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE YENİ GÖRÜŞME OLACAK MI?

DEM Parti heyeti yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşme gerçekleştirecek. Tüm bu ziyaretlerden sonra İmralı'ya gitmek için hazırlık yapacak olan heyetin bu hafta için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanan bir görüşmesi ise takvimde yer almıyor.