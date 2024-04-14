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Adalet Bakanlığına yapay zekâ desteği! TÜRKSAT, hâkimler için özel bir yazılım geliştiriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adalet Bakanlığına yapay zekâ desteği! TÜRKSAT, hâkimler için özel bir yazılım geliştiriyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adli Bilgi Sicil Sistemi’nde yapay zekâ kullanılarak “silme-düzeltme-değerlendirme” işlemleri daha güvenli ve seri hâle getirilecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - Adalet Bakanlığı adli sicil hizmetleri kapsamında son bir yılda 40 ayrı dilde 779 binden fazla tercüme edilmiş adli sicil belgesi düzenlendi. Bu arada, TÜRKSAT’ın Adalet Bakanlığı için adli sicil işlemlerinde yapay zekânın kullanılmasına imkân sağlayacak yazılım geliştirdiği öğrenildi. Adalet Bakanlığının 2023 faaliyet raporunda, adli sicil hizmetlerine yönelik istatistiki bilgilere yer verildi. Buna göre infazın tamamlanması, şikâyetten vazgeçme, etkin pişmanlık, zaman aşımı gibi nedenlerle adli sicil kaydı silme ve düzeltme talep başvurusu sayısı 850 binin üzerinde gerçekleşti. İlgililerin talebi üzerine 537 bin, resen toplu silme ile de bir milyon olmak üzere, bir buçuk milyondan fazla adli sicil ve arşiv kaydı silindi.

40 DİLDE SİCİL SORGUSU

Öte yandan, cumhuriyet başsavcılıkları ile dış temsilcilikler aracılığıyla veya bizzat yapılan başvurular üzerine Almanca, Arapça, Arnavutça, Bahasa Endonezya, Bengalce, Boşnakça, Bulgarca, Çekçe, Çince, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Hırvatça, Hintçe, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Japonca, Karadağca, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Korece, Lehçe, Letonca, Macarca, Malayca, Makedonca, Moğolca, Özbek Türkçesi, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Tacikçe, Türkmen Türkçesi ve Yunanca dillerinde olmak üzere, 40 farklı dilde toplam 779 bin 827 tercüme edilmiş adli sicil belgesi düzenlendi.

YAPAY ZEKÂ DEVREDE

Bu arada, Adli Sicil Bilgi Sistemi’nde yapay zekâ araçları kullanılarak hâkim ve komisyonlar tarafından etkin ve verimli adli sicil silme-düzeltme-değerlendirme işlemleri yapılabilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ile TÜRKSAT arasında yazılım ve entegrasyon çalışması yapılıyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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