Adana ve Osmaniye’de meydana gelen peş peşe depremleri değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bunun adı deprem kümelenmesi. Bunlar saat ve gün içerisinde yoğunluk kazanabilir. Genellikle bu tür aktivitelerin arkasından büyük bir deprem gelmez. Ama bunun garantisi yok” dedi. 6 büyüklüğünü geçen bir depremi bölgeyi çok etkileyebileceğini belirten Ersoy, 6 Şubat depremlerinin etkisinin de olduğunu vurguladı.

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Dün Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremler sonrası “Bu depremler büyük depremin habercisi mi?” sorusu gündem oldu. Deprem uzmanları 4,8, 4,9 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin farklı değerlendirmelerde bulunurken, bir değerlendirme de Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan geldi.

A Haber canlı yayınında son durumu yorumlayan Ersoy, “Büyük bir deprem beklemeli miyiz? Bu deprem birbiriyle ilişkili depremler mi?” sorularına da cevap verdi.

“BUNUN ADI DEPREM KÜMELENMESİ”

Depremlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ersoy “Bunun adı deprem kümelenmesi ya da sürüsü. Bu tür depremlerde peş peşe orta büyüklükte depremler meydana gelebilir ve çok sayıda orta büyüklükteki depremlerden daha fazla küçük depremler meydana gelebilir. Ve bunlar saat ve gün içerisinde yoğunluk kazanabilir. Genellikle bu tür aktivitelerin arkasından büyük bir deprem gelmez. Ama bunun garantisi yok. Bu istisnayı bozacak bazı vakalarda mevcut” dedi.

Adana ve Osmaniye depremleri sonrası Şükrü Ersoy cevapladı! 119 sarsıntı büyük depremin habercisi mi?

“6’YI GEÇEN BİR DEPREM BÖLGEYİ ÇOK ETKİLEYEBİLİR”

1998'de Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Ersoy “Yıkımlar ve can kayıpları olmuştu. Bu zeminin depremde ne kadar etkili olduğunu göstermesi bakımından çok çarpıcı. Çünkü zemini dikkate almazsak mesela 7 büyüklüğünde bir deprem olması gerekmiyor. 6 büyüklüğünü geçen bir deprem Adana gibi Çukurova'nın olduğu bölgeyi çok etkileyebilir” diye konuştu.

Adana ve Osmaniye depremleri sonrası Şükrü Ersoy cevapladı! 119 sarsıntı büyük depremin habercisi mi?

6 ŞUBAT BAĞLANTISI VAR MI?

2023 depremlerinden sonra bir yıl içinde 100 bin deprem olduğuna dikkat çeken Ersoy şöyle devam etti:

Halbuki 20 bini geçmemesi gerek. Çok fazla olmuştu. Bu neyi gösteriyor? İki çok büyük deprem yaşadık. Geniş bir alanı etkiledi. Bu sadece depremin olduğu şu bölgede değil de buraya komşu olan her tarafı rahatsız etti. Biz olmadık yerlerden deprem haberleri işitmeye başladık. Ve halen bu sürecin içindeyiz aslında. Yani artıcı dönem diyelim, öyle bir dönemin içerisindeyiz halen.

“TÜRKİYE BİR DEPREM ÜLKESİ”

Ersoy “Türkiye'nin yüzde yüzü depremden etkilenebilir. Bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Büyük ve yıkıcı depremlerin olacağını biliyoruz. Deprem bölgesinde kentsel dönüşüm başarıyla uygulandı. Aynı enerjiyi tüm Türkiye'ye yaymalıyız. Tek kurtuluşumuz bu” diyerek sözlerini tamamladı.

DÜNDEN İTİBAREN 119 SARSINTI

Dün meydana gelen depremlerin ardından AFAD’ın Son Depremler Listesi’ndeki kayıtlara göre bölgede 4 Ekim saat 14.19’dan 5 Ekim saat 08.31’e kadar toplam 119 deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremlerin 80’i Adana’da, 33’ü Osmaniye’de, 6’sı ise Kahramanmaraş’ta kaydedildi.

AFAD kayıtlarında Adana’da özellikle Saimbeyli çevresinde çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti. Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde de peş peşe depremler kaydedilirken, Kahramanmaraş’ın Elbistan, Göksun, Pazarcık ve Ekinözü ilçelerinde de sarsıntılar meydana geldi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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