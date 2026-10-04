Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege Denizi’ndeki 4.4’lük deprem sonrasında kritik bir uyarı yaptı. “Uşak deprem tümörü büyümeye mi çalışıyor?” diyerek riske dikkat çeken Bektaş “Girit Bindirme Kuşağı–Batı Anadolu arasındaki transfer zonları, deformasyonu Uşak–Denizli–Afyon yönüne taşıyor olabilir” dedi. Bektaş, Eşme–Pamukkale–Denizli hattındaki sismik aktivitenin sürdüğünü hatırlattı.

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Muhtemel Marmara depremine ilişkin senaryolar sürerken, bugün depremin son adresi Ege Denizi oldu. Ede Denizi’nde bu sabah saat 03:48’de bir deprem meydana geldi.

AFAD 4.4, KANDİLLİ 4.1 DEDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin büyüklüğü 4.4, derinliği ise 6.73 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre de merkez üssü Girit Adası (Akdeniz) olan depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 6.1 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrasında kritik bir açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, riskli noktaya dikkat çekti.

‘Deprem tümörü’ büyüyor mu? Osman Bektaş Ege depremi sonrası 3 ili sıraladı: Girit Kuşağı deformasyonu taşıyor olabilir

"DEPREM TÜMÖRÜ BÜYÜYOR MU?"

“Uşak deprem tümörü büyümeye mi çalışıyor?” sorusunu yönelten Osman Bektaş, sosyal medya hesabından bir harita paylaştı. Bektaş’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bugün Girit açıklarında M4,4 deprem meydana geldi. Aynı dönemde Eşme–Pamukkale–Denizli hattında sismik aktivite sürüyor. 1970 Gediz'den 2026'ya uzanan 6 adet M6–7 depremde Uşak Fay Bloğunun farklı kenarlarında gelişti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

“DEFORMASYONU UŞAK–DENİZLİ–AFYON YÖNÜNE TAŞIYOR OLABİLİR”

Bektaş “Girit Bindirme Kuşağı–Batı Anadolu arasındaki transfer zonları, deformasyonu Uşak–Denizli–Afyon yönüne taşıyor olabilir. Bu nedenle tek tek depremlerden çok, sismisitenin zaman–mekân boyunca Simav Fayından güneye, Denizli’ye, yeniden dağılımı dikkat çekici” diyerek uyardı.

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