Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Ege Denizi, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 03.48'de korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Korkutan deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta meydana geldi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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