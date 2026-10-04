Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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Ege Denizi, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 03.48'de korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Korkutan deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
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