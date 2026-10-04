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Dünya

Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

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Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Başlık ResmiEge Denizinde korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Ege Denizi, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 03.48'de korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Korkutan deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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