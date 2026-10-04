Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler: Uzman isim 5,5'i işaret etti, tarih vermeden uyardı

Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremler sonrası dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Nurlu, bölgede 5,5 büyüklüğüne kadar depremlerin beklenebileceğini belirterek bu sarsıntıların '6 Şubat depremlerinin doğrudan artçıları olmadığını' söyledi.

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Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremler bölgedeki hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaydedilen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki sarsıntılar ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Nurlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nurlu, söz konusu depremlerin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin doğrudan artçıları olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

"BAĞIMSIZ DEPREMLER OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bölgedeki sarsıntıların bağımsız tektonik yapıların ürettiği depremler olduğunu ifade eden Nurlu, 6 Şubat depremleri sonrasında bölgesel gerilme alanının yeniden düzenlendiğine dikkat çekti.

Nurlu, 2023'te meydana gelen büyük depremlerin çevredeki fay sistemlerindeki gerilme koşullarını değiştirmiş olabileceğini belirterek, bunun bağımsız ancak tetiklenmiş depremlerin oluşumunu kolaylaştırmasının mümkün olduğunu söyledi.

Uzman isim, depremler arasında doğrudan bir tetiklenme ilişkisi kurulabilmesi için ise sarsıntıların odak mekanizmaları ile aktif faylarla ilişkilerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

AKTİF FAY GÖRÜLMEYEN BÖLGEDE...

Nurlu, özellikle Feke ve Saimbeyli'de, Savrun Fayı'nın doğusunda kalan dağlık bölgede meydana gelen sarsıntıların önemine dikkat çekti. MTA haritasında aktif bir fay görülmeyen bölgede bağımsız fay sistemlerinin depremler ürettiğini belirten Nurlu, 6 Şubat depremleri sonrasında değişen bölgesel gerilme alanlarının bu fayların kırılmasını kolaylaştırmış olabileceğini kaydetti.

"SAVRUN FAYI'NDA HAREKET GÖRMÜYORUZ"

Savrun Fayı'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Nurlu, 6 Şubat depremlerinin ardından fay üzerinde çok sayıda bilimsel çalışma yapıldığını söyledi. Savrun Fayı'nın güney kolu üzerinde bugüne kadar herhangi bir artçı deprem görülmediğini belirten Nurlu, Feke-Saimbeyli'nin doğusundaki dağlık alanda ise 600-700'ün üzerinde artçı deprem kaydedildiğini ifade etti.

Nurlu, "Savrun Fayı'nda bir hareket görüyor muyuz? Hala görmüyoruz" diyerek, fayın aktifliğini ve hareketini kaybettiğine ilişkin bilimsel çalışmalar bulunduğunu ancak bölgenin yine de aktif bir deprem bölgesi olduğunu vurguladı.

"5,5'E KADAR DEPREMLERİ BEKLİYORUZ"

Bölgedeki deprem potansiyeline ilişkin de önemli bir değerlendirme yapan Nurlu, 5,5 büyüklüğüne kadar depremlerin beklenebileceğini söyledi.

Nurlu, bu büyüklükteki sarsıntıların kendileri açısından sürpriz olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bölgede 5,5'e kadar varabilecek büyüklükte depremleri bekliyoruz. Bunlar, bugün için beklemediğimiz, sürpriz olan depremler değil."

Nurlu ayrıca, 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi halinde takip eden günlerde yaklaşık 4,5 büyüklüğünde artçıların görülmesinin de beklenebileceğini ifade etti.

Bunun yanında 6 Şubat depremleri sonrasında bölgesel olarak tetiklenmiş bağımsız depremlerin görülmesinin mümkün olduğunu belirten Nurlu, büyük ve yıkıcı bir deprem ihtimalinin ise mevcut değerlendirmeler kapsamında bekleniyor şeklinde ifade edilemeyeceğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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