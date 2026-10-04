Deprem uzmanları, Adana ve Osmaniye’deki peş peşe depremleri yorumladı. Dr. Ramazan Demirtaş, Prof. Dr. Osman Bektaş, Prof. Dr. Süleyman Pampal, Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli noktalara dikkat çekti. Tüysüz “Büyük deprem beklentim olan bir bölge değil” yorumunu yaparken, Demirtaş “Depremlerin olmayan savrun fayı ile hiç alakası yok” dedi. Bektaş ise “Bu fay zonu zayıf bir fay, arkadan 7 büyüklüğüne bir deprem gelecek olasılığı daha zayıf. Panik yapacak bir durum yok” dedi.

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Adana Saimbeyli'de 17 dakika arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde meydana gelen 2 depremin ardından Osmaniye'de de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi, tedirginliği artırdı. Peş peşe depremler sonrasında "Büyük deprem mi geliyor?" sorusu gündem olurken, deprem uzmanlarından açıklamalar peş peşe geldi. İşte depremlere ilişkin son değerlendirmeler...

OKAN TÜYSÜZ: BÜYÜK DEPREM BEKLENTİM OLAN BİR BÖLGE DEĞİL

TGRT Haber canlı yayınında depremleri değerlendiren Deprem Bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6 Şubat depremlerinde bölgede bir fayın kırıldığını hatırlattı. Tüysüz, bu depremlerin ardından Saimbeyli ve Malatya taraflarında sarsıntıların meydana geldiğine dikkat çekti.

Okan Tüysüz

Tüysüz, son depreme ilişkin “Büyük bir deprem beklentim olan bir bölge değil, onu söyleyebilirim” dedi. Bölgede çok sayıda fay bulunduğunu belirten Tüysüz, başka noktaların tetiklenmesine ilişkin de “Benim böyle bir beklentim yok” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlardan 4,8, 4,9 ve 5,2’lik depremler sonrası açıklamalar: 7’lik deprem ihtimali zayıf

RAMAZAN DEMİRTAŞ: SAVRUN FAYI İLE ALAKASI YOK

Deprem bilimci Dr. Ramazan Demirtaş, TGRT Haber’de depremleri değerlendirdi. 21 Eylül’deki 5 büyüklüğündeki Saimbeyli depremini hatırlatan Demirtaş, bugün yaşanan 4.8 ve 4.7 büyüklüğündeki sarsıntıların da aynı bölgede kaydedildiğini belirtti. Demirtaş, bölgenin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden bu yana artçı aktivitenin sürdüğü alanlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Saimbeyli çevresindeki son sarsıntıların Savrun Fayı ile ilişkilendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Demirtaş, bu “Göksun Açılmalı Büklüm Bölgesinde: 6 Şubat 2023 (13:24) Mw=7.6'lık depreminin 06.02.2023-04.10.2026 tarihleri arasında 4.0-6.0 arası toplam 189 ARTÇI deprem oldu. Bu depremlerin olmayan savrun fayı ile hiç alakası yok” diye konuştu.

Osman Bektaş

OSMAN BEKTAŞ: ZAYIF BİR FAY, PANİĞE GEREK YOK

TGRT Haber’de depremleri değerlendiren bir isim de Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, oldu. Bektaş şunları söyledi:

Adanalıların panik yapmasına gerek yok. Niçin bunu söylüyorum? Bu tür depremleri 2023 yılından yani büyük Maraş depreminden beri yaşıyoruz. Bu ne anlama geliyor? 3 yıldan beri bu tür orta büyüklükteki depremlerin savrun fay zonu üzerinde görülmesi bu fayın şu özelliğini gösteriyor bize. Bu fay zonu zayıf bir fay zonu büyük bir deprem enerjisi biriktiremeden aynı bölgede 4-5 büyüklüğündeki biriktirdiği enerjiyi bırakıyor. Beş büyüklüğünde bir deprem zaten çevrede bir olumsuzluk yapmadı. Dolayısıyla ben büyük bir depremin habercisi olarak bunları yorumlayamam. Yani arkadan yedi büyüklüğüne bir deprem gelecek olasılığı daha zayıf, daha güçlü olan bir şey. Dolayısıyla şu anda panik yapacak bir durum yoktur.

Süleyman Pampal

PAMPAL: AYNI TEKTONİK SİSTEM İÇİNDE

Depremleri CNN TÜRK canlı yayınında değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve Osmaniye'deki sarsıntıların birbirine yakın bölgelerde ve aynı tektonik sistem içinde meydana geldiğini söyledi. Pampal, söz konusu fayların bilinen ve aktif faylar olduğunu belirterek, “Öyle 7-8 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar değil bunlar. Daha çok 5-6 büyüklüğü arasında deprem üretebilir” dedi.

Bölgenin tektonik açıdan aktif olduğuna dikkat çeken Pampal, Göksun-Saimbeyli hattının yakın güneyindeki daha büyük bir fayın ise daha güçlü deprem üretme potansiyeli taşıdığını ve bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

ŞERİF BARIŞ: 6 ŞUBAT’IN AKTARDIĞI GERİLME TETİKLEMİŞ OLABİLİR

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Habertürk canlı yayınında Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremleri değerlendirdi.

Barış, sarsıntıların 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerin ardından bölgeye aktarılan gerilmeyle ilişkili olabileceğini söyledi. Barış, büyük depremlerin oluşturduğu gerilmenin bölgedeki mevcut tektonik gerilmeyle birleşerek küçük faylarda kırılmaları tetiklemiş olabileceğini ifade etti.

Peş peşe kaydedilen 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki depremlere de değinen Barış, ilk iki sarsıntının 5,2 büyüklüğündeki depremin öncüsü olabileceğini belirtti. Depremlerin büyüklüklerinin art arda yükselmesinin ise daha büyük bir depremin geleceği şeklinde yorumlanamayacağını kaydeden Barış, “Bundan sonra daha büyük olacak demek kesinlikle mümkün değil. Kesinlikle bundan sonra deprem olmayacak demek de mümkün değil” dedi.

Barış, sosyal medyada bilimsel çalışmaya dayanmadan yapılan “büyük deprem olacak” şeklindeki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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