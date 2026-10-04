Adana ve Osmaniye peş peşe sallandı! Bakanlardan ve Vali Yavuz'dan ilk açıklama

Adana ve Osmaniye'de kısa aralıklarla meydana gelen depremler bölgede paniğe neden oldu. Saimbeyli'de 4,8 ve 4,9, Sumbas'ta ise 3,1 ve 5,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ekiplerin saha taramalarına başladığını açıklarken, Bakan Murat Kurum gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Adana Valisi Mustafa Yavuz ise TGRT Haber canlı yayınında şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

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Adana ve Osmaniye, dakikalar içinde peş peşe depremlerle sarsıldı. Saimbeyli'de 4,8 ve 4,9, Sumbas'ta ise 3,1 ve 5,2 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi.

Adana ve Osmaniye peş peşe sallandı! Bakanlardan ve Vali Yavuzdan ilk açıklama

BÖLGE 24 DAKİKADA 4 KEZ SALLANDI

AFAD verilerine göre bölgede kısa süre içerisinde peş peşe depremler meydana geldi. İlk olarak saat 14.19'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 14.28'de Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 3,1 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Saat 14.36'da Saimbeyli'de bu kez 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, saatler 14.43'ü gösterdiğinde Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Tarih / Saat İl İlçe Büyüklük Tip Derinlik 04.10.2026 - 14:43:21 Osmaniye Sumbas 5,2 MW 7,00 km 04.10.2026 - 14:36:24 Adana Saimbeyli 4,9 MW 8,67 km 04.10.2026 - 14:28:08 Osmaniye Sumbas 3,1 ML 7,00 km 04.10.2026 - 14:19:23 Adana Saimbeyli 4,8 MW 7,99 km

CEVDET YILMAZ: TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz X hesabından depremlere ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Adana ve Osmaniye’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren saha tarama çalışmalarını başlatmış olup çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

BAKAN ÇİFTÇİ: EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremlerin ardından yaptığı açıklamada AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarına başladığını duyurdu.

Çiftçi, “An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.

BAKAN KURUM: TÜM İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Kurum, “Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz” dedi ve bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN URALOĞLU: HABERLEŞME ALTYAPISINDA OLUMSUZLUK YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

ADANA VALİSİ YAVUZ TGRT HABER'DE AÇIKLADI

Adana Valisi Mustafa Yavuz, TGRT Haber canlı yayınında deprem sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Şu saat itibariyle herhangi bir can ve mal noktasında bir olumsuz durum yok. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Burası Toroslar Hattı üzerinde olan bir bölgemiz. Burada çok katlı binalarımız yok, kırsal alandaki mahallelerimizde, köylerimizin alt yerleşimlerinde yüksek binalar yok. Biraz daha kırsal alanda tek katlı, iki katlı düşük yükseklikteki binalarımız var.

Herhangi bir olumsuz durum yok. Depremin Adana merkezde de çok hissedildiğini de söyleyemeyiz. Şu anda normal hayatın olağan akışını etkileyecek bir olumsuzluk gözükmüyor."

OKAN TÜYSÜZ: BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİM OLAN BİR BÖLGE DEĞİL

Deprem Bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz ise TGRT Haber canlı yayınında depremleri değerlendirdi. 6 Şubat depremlerinde bölgede bir fayın kırıldığını hatırlatan Tüysüz, bu depremlerin ardından Saimbeyli ve Malatya taraflarında sarsıntıların meydana geldiğine dikkat çekti.

Tüysüz, son depreme ilişkin “Büyük bir deprem beklentim olan bir bölge değil, onu söyleyebilirim” dedi. Bölgede çok sayıda fay bulunduğunu belirten Tüysüz, başka noktaların tetiklenmesine ilişkin de “Benim böyle bir beklentim yok” değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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