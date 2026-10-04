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Adana'da deprem fırtınası: Saimbeyli'de 3 dakikada iki sarsıntı daha! İşte ilk veriler

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Adana'da deprem fırtınası: Saimbeyli'de 3 dakikada iki sarsıntı daha! İşte ilk veriler
Başlık ResmiAdana'da deprem fırtınası: Saimbeyli'de 3 dakikada iki sarsıntı daha! İşte ilk veriler

Adana ve Osmaniye hattında gün boyunca peş peşe yaşanan depremlerin ardından hareketlilik akşam saatlerinde de sürdü. Saimbeyli'de saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından aynı bölgede 19.03'te 3,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

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Bölgede gün boyu süren deprem fırtınası hız kesmiyor. Saimbeyli merkezli 4.8 ve 4.9'luk sarsıntılar ile Osmaniye Sumbas'taki 5.2 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu panik devam ederken, AFAD üst üste yeni depremler duyurdu.

AFAD verilerine göre ilk olarak saat 19:00'da merkez üssü Adana Saimbeyli olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7.0 kilometre olarak ölçülen ve çevre illerden de hissedilen bu sarsıntının hemen ardından, saat 19:03'te yine Saimbeyli merkezli 3.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi.

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Yerin 7.73 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu son sarsıntı bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.

Adana'da deprem fırtınası: Saimbeyli'de 3 dakikada iki sarsıntı daha! İşte ilk veriler
Başlık ResmiAdana'da deprem fırtınası: Saimbeyli'de 3 dakikada iki sarsıntı daha! İşte ilk veriler

NE OLMUŞTU?

Bölgedeki deprem hareketliliği öğleden sonra başladı. 24 dakika içerisinde 4 ayrı sarsıntıyla sarsılan Adana ve Osmaniye hattında ilk olarak Saimbeyli 4.8 ve 4.9, Osmaniye Sumbas ise 3.1 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.

Gündüz yaşanan bu ilk deprem fırtınasının ardından devletin tüm kademelerinden saha durumuna ilişkin peş peşe açıklamalar yapılmıştı.

Adana'da deprem fırtınası: Saimbeyli'de 3 dakikada iki sarsıntı daha! İşte ilk veriler
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, herhangi bir can kaybı, yaralanma veya okullarda hasar bulunmadığını belirterek eğitimin aksamadan devam edeceğini duyurdu.

Adana Valisi Mustafa Yavuz ise bölgenin kırsal ve az katlı yapılardan oluştuğunu hatırlatarak, kentte hayatın olağan akışını etkileyecek yıkıcı bir durumun olmadığını kaydetti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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