Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki 5,2 büyüklüğündeki deprem anıbir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameranın sallandığı, eşyaların sarsıldığı görüldü.

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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında güvenlik kamerasının şiddetle sallandığı, evde bulunan bazı eşyaların ise sarsıntının etkisiyle hareket ettiği görüldü.

HABERİNİ OKURKEN DEPREME YAKALANDI

Deprem haberini okurken depreme yakalandığını söyleyen Recep Tayyip Öztoprak ise o anları şöyle anlattı:

Gerçekten korkutucuydu. Az önce yine bir deprem oldu. Tam o sırada sosyal medyadan deprem haberlerine bakıyordum. Hatta ‘Deprem haberini beğenirken deprem oldu’ diye yorum yaptım. Umarım hiçbir yerde olumsuz bir durum yaşanmamıştır. İnşallah başka depremler de yaşamayız.

Osmaniye’deki 5,2’lik deprem anı kamerada!

“MECBUREN ASANSÖRE BİNEREK EVDEN ÇIKTIM”

"Yaşadığımız deprem engelli vatandaşlar açısından ne kadar farklı ve zor olduğunu da ortaya koyuyor" diyen engelli birey Furkan Ulusoy ise “15 dakika içerisinde üst üste 3 deprem hissettik. İlk ikisi çok şiddetli değildi ancak sonuncusu hem daha şiddetliydi hem de daha uzun sürdü. Zemin katta oturuyorum fakat engelim nedeniyle eve girip çıkarken asansör kullanmak zorundayım. Çok istemesem de mecburen asansöre binerek evden çıktım"diye konuştu.

Osmaniye’deki 5,2’lik deprem anı kamerada!

Bölgede yaklaşık yarım saat içerisinde peş peşe yaşanan 3 deprem vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, depremin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İlimiz Sumbas merkezli 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Deprem sonrası ilgili kurumlarımızla ivedilikle koordinasyon sağlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmaniye Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmaniye

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