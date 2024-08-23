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Adana’da evinden çıkarken silahla vurulan adam kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir kişi evinden çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralandı. Pusu kuran şahıs, yaralanan adamın yakını tarafından yakalanmak istense de olay yerinden koşarak uzaklaştı.

AYAĞINDAN YARALANDI

Alınan bilgiye göre, Adana’nın Sarıçam ilçesinde bir kişi, evinden çıktığı sırada kendisine pusu kuran şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KOŞARAK KAÇTI

Saldırgan, yaralanan adamın yakını tarafından yakalanmak istense de olay yerinden koşarak uzaklaştı

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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