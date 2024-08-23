Adana’da evinden çıkarken silahla vurulan adam kamerada
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'da bir kişi evinden çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralandı. Pusu kuran şahıs, yaralanan adamın yakını tarafından yakalanmak istense de olay yerinden koşarak uzaklaştı.
AYAĞINDAN YARALANDI
Alınan bilgiye göre, Adana’nın Sarıçam ilçesinde bir kişi, evinden çıktığı sırada kendisine pusu kuran şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
KOŞARAK KAÇTI
Saldırgan, yaralanan adamın yakını tarafından yakalanmak istense de olay yerinden koşarak uzaklaştı
POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı