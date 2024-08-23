Adana’da evinden çıkarken silahla vurulan adam kamerada

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Ağustos 2024 21:55 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 22:13 - Güncelleme:

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Adana'da bir kişi evinden çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralandı. Pusu kuran şahıs, yaralanan adamın yakını tarafından yakalanmak istense de olay yerinden koşarak uzaklaştı.