İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul Pendik'te bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken zanlılar kayıplara karıştı.

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Olay, geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Kurtköy Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı üzerinde yaşandı.

KAFEYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

İddiaya göre, kafe olarak işletilen bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bilinmeyen bir nedenle silahla ateş edildi.

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4 KİŞİ YARALANDI

Mermiler işyerinde bulunan dört kişiye isabet ederken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı.

Emniyet şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına alan polis ekipleri, silahlı saldırı olayına ilişkin çalışma başlattı.