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Okula silahlı saldırı! Temizlik görevlisi; müdür, öğretmen ve sekreteri öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most kentindeki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda müdür dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'in Una-Sana kantonuna bağlı Sanski Most kentindeki bir liseden yerel saatle 10.15 sıralarında silah sesleri yükseldi. Okuldaki temizlik görevlisi, otomatik tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda okul müdürü, İngilizce öğretmeni ve okul sekreterini öldürdü.

İNTİHARA KALKIŞTI

Daha sonra intihara kalkışan saldırgan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaz tatili devam ettiği için okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okula silahlı saldırı! Temizlik görevlisi; müdür, öğretmen ve sekreteri öldürdü - 1. Resim

DAHA ÖNCE AÇIĞA ALINMIŞ

Yerel medya ise saldırının Mehmed Vukalic isimli temizlik görevlisi tarafından gerçekleştirildiğini, şahsın daha önce açığa alındığını ve saldırıda hedef aldığı isimlerin de karara imza atan komisyonun üyeleri olduğunu iddia etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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