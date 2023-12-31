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    Adana'da kan donduran olay! Silahlı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı, oğlu öldü

    Adana’da baba ve oğlu evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan baba oğuldan acı haber geldi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda baba ağır yaralandı, oğlu hayatını kaybetti. Korkunç olay, saat 00.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi'nde yaşandı.

    Adana'da kan donduran olay! Silahlı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı, oğlu öldü

    EVİNİN ÖNÜNDE İNFAZ EDİLDİ

    Nihat Ö. (51) ve oğlu Muhammed Ö. (28) evlerinin önünde kimliği bilinmeyen kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşlar tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

    BABANIN DURUMU AĞIR

    Durumu ağır olduğu belirtilen baba Nihat Öztalum ise ön tedavinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Adana
    Haberler > Gündem > Adana'da kan donduran olay! Silahlı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı, oğlu öldü
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