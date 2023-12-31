Adana'da kan donduran olay! Silahlı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı, oğlu öldü

31 Aralık 2023 10:56 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 11:44

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda baba ağır yaralandı, oğlu hayatını kaybetti. Korkunç olay, saat 00.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi'nde yaşandı.

EVİNİN ÖNÜNDE İNFAZ EDİLDİ

Nihat Ö. (51) ve oğlu Muhammed Ö. (28) evlerinin önünde kimliği bilinmeyen kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşlar tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABANIN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olduğu belirtilen baba Nihat Öztalum ise ön tedavinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.