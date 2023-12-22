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    Oto tamircide infaz! Husumetlisini iş yerinde öldürdü

    Konya'da bir şahıs husumetli olduğu kişinin iş yerine baskın düzenleyip silahla vurarak öldürdü.

    Oto tamircide infaz! Husumetlisini iş yerinde öldürdü
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Konya’da bir kişi daha önceden kavgadan dolayı aralarında husumet bulunduğu öğrenilen oto tamircisini tabancayla vurarak öldürdü.

    Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan D., daha önceden aralarında kavga nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet Yıldız’ın iş yerine geldi.

    Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan D. yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

    AĞIR YARALANAN ŞAHIS HASTANEDE ÖLDÜ

    Mehmet Yıldız, göğsünden ve bacağından ağır yaralanırken , ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Mehmet Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan D. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

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