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    Askerden geldi dehşet saçtı! Halasını satırla öldürüp babaannesini dövdü, olay bununla da kalmadı...

    İzmir'de babaannesi ve halası ile yaşayan genç dehşet saçtı. Dün gece yaşanan olayda askerden yeni geldiği öğrenilen M.A. babaannesi ile kavga etmeye başladı. Sese uyanan hala araya girince ortalık karıştı. Öfkeli genç eline aldığı satırı halasının boynuna sapladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ise içeri girip babaannesini dövmeye başladı, kabus bununla da kalmadı, her satırı kan dondurdu...

    Askerden geldi dehşet saçtı! Halasını satırla öldürüp babaannesini dövdü, olay bununla da kalmadı...
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde cinnet getiren bir genç halasını satırla öldürüp babaannesini dövdü. Öfkeli genç daha sonra elindeki satırı kendi boynuna vurdu. 

    HALASINA SATIRLA SALDIRDI, BABAANNESİNİ DÖVDÜ

    Kan donduran olay, gece saatlerinde Gümüşpala Mahallesi 7003 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan M.A. (21) ile babaannesi H.A. arasında tartışma çıktı. Bağrışma sesleri üzerine uyanan M.A.'nın halası Gurbet Ayaz (43) tartışmaya dahil oldu ve M.A. ile tartıştı. Bu esnada evden çıkan Gurbet Ayaz'ın peşinden giden yeğeni M.A., eline aldığı satırla halasının boynuna vurdu. Gurbet Ayaz kanlar içerisinde yere yığılırken M.A., eve döndü ve babaannesini darbetti. Cinnet getirdiği iddia edilen M.A. daha sonra halasına vurduğu satırla kendi boynuna vurdu.

    TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Olayı bildiren çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gurbet Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    ZANLI AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

    Olayda hafif yaralandığı belirlenen babaanne ayakta tedavi olurken, satırla kendi boynuna vuran ve ağır yaralandığı belirlenen M.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Halasını öldüren, babaannesini yaralayan ve kendi boynuna da satırla vuran M.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    ASKERDEN YENİ GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan, olayı gerçekleştiren M.A.'nın askerden yeni geldiği, anne ve babasından ayrı olarak babaannesi ve halasının bulunduğu evde yaşadığı, uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü.
    Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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