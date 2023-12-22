İzmir'deki vahşette acı detay! Kızının öldürülme anını telefonda dinlemiş

22 Aralık 2023 15:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:37

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Sedat Kahraman Parkı'nda akşam 18:00 sularında meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki çift Gözde Karamus (29) ile Serdar Karamus (30) arasında silahlı bir saldırı gerçekleşti.

İddiaya göre, yanında bulunan tabanca ile Gözde Karamus'u sırtından ve başından vuran Serdar Karamus, daha sonra intihar girişiminde bulunarak başına ateş etti. Olayın duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek ağır yaralanan çifti hastaneye kaldırdı. Gözde Karamus, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, durumu ağır olan Serdar Karamus'un ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

YILLARCA ŞİDDET UYGULAYIP, İŞKENCE ETMİŞ

Kızıyla Serdar Karamus'un 3 yıldır evli olduklarını, bu süreçte çok kez şiddet gördüğünü anlatan Gözde Karamus'un babası Yüksel Madi (70), 2 ay önce kızının kocasının yanından ayrılarak kendilerine geldiğini söyledi.

Bu süreçte iddiaya göre Serdar Karamus'un eşi Gözde Karamus'u ailesini öldürmekle tehdit ettiği için işkenceden yeni haberlerinin olduğunu belirten Yüksel Madi, "En büyük cezayı versinler böyle insanlara. Böyle katliammı olur? İstenmediği için insan öldür mü? Sen çalışmıyorsun, benim kızımı dövüyorsun, öldürüyorsun. İşkence düzeyinde dövüyorsun benim kızımı. Vahşet bu, böyle vahşet mi olur? Kızım ondan ayrılmak istiyordu; çünkü cehennem hayatı yaşatıyordu ona. İşkence ediyordu, sıcak su damlatıyordu üzerine. Bağlayıp, dinlenip dinlenip dövüyormuş kızımı. Bize gelip anlattıkça bizim kanımız dondu. Seni istemeyeni niye öldürüyorsun. Mal gibi görüyorlar, hayvan gibi görüyorlar kadınları. 'Git çalış' dedi diye de dövmüş kızımı. 'Beni bir daha çalıştırmayacaksın' demiş" açıklamasında bulundu.

ANNESİYLE TELEFONDA KONUŞURKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kızının annesiyle parkta telefonda konuşurken öldürüldüğünü söyleyen acılı baba Yüksel Madi, "Bizim hiç haberimiz yoktu, 3 ay önce eşini terk edip bize geldiğinde anlattı her şeyi. Biz eşiyle gayet güzel anlaşıyorlar sanıyorduk. Kızım bize gelip anlattığında kanımız dondu. Kızım anlatmıyordu çünkü Serdar onu 'Senin anneni, babanı, ablanı öldürürüm' deyip tehdit ediyormuş. Kızım parkta annesiyle telefonda konuşurken öldürülmüş. Annesi resmen telefonda dinlemiş cinayet anını. Evimizin önündeki parkta katletti kızımı" dedi.

Öte yandan bir tekstil mağazasında çalıştığı öğrenilen Gözde Karamus'un İngiltere'de yaşayan bir ablası olduğu, onun yurda dönmesinin ardından cenazesinin yarın Karşıyaka ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Gözde Karamus'u öldürdükten sonra kafasına tabancayla ateş eden ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serdar Karamus'un ise hayati tehlikesi sürüyor.