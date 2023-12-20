Afyonkarahisar’da katliam: Eski eşi dahil tüm ailesinin öldürdü!

20 Aralık 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 11:42

Afyonkarahisar'da eski eş katliam yaptı. M.M.T.'nın çocuğunu görmek istemesi sonucu yaşanan akvga katliama dönüştü. Katil eş, 4 kişiyi birden vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA KATLİAM!

Olay saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol’un beldede bulunan baba evine giden M.M.T., çocuğunu görmek istedi. Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T., evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış’a pompalı tüfekle art arda ateş açtı. M.M.T., aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada 10 adet boş kartuş bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi M.M.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ise yeni bir açıklamada bulundu. Yiğitbaşı, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.