Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adana&#039;da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Adana'dan geldi. AFAD saat 06.01 sularında yaşanan ve merkez üssü Saimbeyli olan depreme ilişkin ilk verileri paylaştı...

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce bina enkaz yığınına döndü altında kalan 55 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin üzerinden bir sene geçmesine rağmen tüm yurtta aynı korku sürdü. Korkutan haberler de gelmeye devam ediyor. Son deprem haberi Osmaniye'den geldi. 

ADANA'DA DEPREM OLDU

AFAD'tan alınan bilgilere göre, saat 06.01 sularından Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntıyı hissedenler kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. 

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu
Oynat

Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu

Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gebze’de bomba paniği! Patlama sesi ekipleri alarma geçirdi - GündemGebze’de bomba paniği! Patlama sesi ekipleri alarma geçirdiİptal durumunda yenileme seçimlerinin tarihi belli oldu - GündemYSK, seçim iptaline karşı yeni bir tarih belirlediGazetecilerin kullandığı araç kontrolden çıktı! Kazada 1 ölü 1 yaralı - GündemGazetecilerin kullandığı araç kontrolden çıktı! Kazada 1 ölü 1 yaralıSuudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden başkentte iftar programı - GündemSuudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden iftar programıİzmir'de deprem oldu, AFAD ilk verileri paylaştı - Gündemİzmir'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiMaltepe'de seçim öncesi büyük ihmal! Önlem alınmayan yol çöktü - GündemMaltepe'de önlem alınmayan yol çöktüDiyarbakırlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek! 'Sandıkları patlatacağız' - Gündem"Allah'ım var, devletim var, yeter bana..."Örgütte çözülme sürüyor! 1 PKK'lı terörist teslim oldu - GündemIrak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim olduÇakarlı konvoyla sokak sokak gezip oy isteyen muhtara ceza şoku! Ekipler harekete geçti - GündemÇakarlı konvoyla şov yapan muhtara cezaMuharrem İnce'den Özgür Özel'e 'İzmir' uyarısı: Dikkat et... - Gündem"Dikkat et, seni uyarıyorum"
Sonraki Haber Yükleniyor...