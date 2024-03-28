Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Adana'dan geldi. AFAD saat 06.01 sularında yaşanan ve merkez üssü Saimbeyli olan depreme ilişkin ilk verileri paylaştı...
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce bina enkaz yığınına döndü altında kalan 55 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin üzerinden bir sene geçmesine rağmen tüm yurtta aynı korku sürdü. Korkutan haberler de gelmeye devam ediyor. Son deprem haberi Osmaniye'den geldi.
ADANA'DA DEPREM OLDU
AFAD'tan alınan bilgilere göre, saat 06.01 sularından Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntıyı hissedenler kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi