Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Son deprem haberi Adana'dan geldi. AFAD saat 06.01 sularında yaşanan ve merkez üssü Saimbeyli olan depreme ilişkin ilk verileri paylaştı...

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce bina enkaz yığınına döndü altında kalan 55 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin üzerinden bir sene geçmesine rağmen tüm yurtta aynı korku sürdü. Korkutan haberler de gelmeye devam ediyor. Son deprem haberi Osmaniye'den geldi.

ADANA'DA DEPREM OLDU

AFAD'tan alınan bilgilere göre, saat 06.01 sularından Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntıyı hissedenler kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

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Oynat Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.