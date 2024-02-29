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    • Haberler > Gündem > Adana'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı

    Adana'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ADANA, Kaza, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Feci kaza  Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaşandı. 

    Adana'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı - 1. Resim

    ARABALAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

    Hakkı G. yönetimindeki otomobil, Taha T. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adana'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı - 2. Resim

    CAN PAZARI YAŞANDI

    Otomobillerde bulunan Zekiye T. ve Emine T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile araçlardaki Nurettin T. ve Mehtap Ö. ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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