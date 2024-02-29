Adana'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Feci kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaşandı.
ARABALAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Hakkı G. yönetimindeki otomobil, Taha T. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
CAN PAZARI YAŞANDI
Otomobillerde bulunan Zekiye T. ve Emine T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile araçlardaki Nurettin T. ve Mehtap Ö. ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı