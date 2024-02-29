Adana'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Şubat 2024 11:17 - Güncelleme: 29 Şubat 2024 11:18 - Güncelleme:

ADANA, Kaza, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.